YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Dimitrios Kolovetsios cezalı

Dimitrios Kolovetsios cezalı

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.12.2020 16:17 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.Süper Lig’in 15.haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da Dimitrios Kolovetsios oynayamayacak.

Dimitrios Kolovetsios cezalı

Hes Kablo Kayserispor’un Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig’in 15.haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da Dimitrios Kolovetsios oynayamayacak. Konyaspor maçında sarı kart gören Yunan stoper cezalı duruma düştü. Bu sezon 12 maçta 3 sarı kartı bulunan Yunan futbolcu. Konyaspor maçında da kart göründe Sarı Kart cezalısı oldu.
Pazartesi günü Ankara’da oynanacak olan Gençlerbirliği maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Yunan futbolcu, bir sonraki hafta Kayseri’de oynanacak olan Beşiktaş maçında takımındaki yerini alabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
100 yılın keşfi! Göbeklitepe olma yolunda ilerliyor100 yılın keşfi! Göbeklitepe olma yolunda ilerliyor
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 26 Aralık Cumartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:48
Öğle
12:44
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:53

Kayseri Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Cumartesi

Altındiş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özden Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.