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Din gönüllülerinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti

ÇANKIRI HABERLERİ  | 26.03.2020 10:14 | Son Güncelleme

Çerkeş Din Gönüllüleri Derneği üyeleri, korona virüse karşı özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına moral ve teşekkür ziyaretinde bulundu.Çankırı Çerkeş Din Gönüllüleri Derneği Başkanı Ali Rıza Turhan ve yönetimi, dünyayı tehdit eden korona virüse karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Din gönüllülerinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Çerkeş Din Gönüllüleri Derneği üyeleri, korona virüse karşı özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına moral ve teşekkür ziyaretinde bulundu.
Çankırı Çerkeş Din Gönüllüleri Derneği Başkanı Ali Rıza Turhan ve yönetimi, dünyayı tehdit eden korona virüse karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Bu süreçte sağlık çalışanlarının yalnız olmadığını söyleyen Başkan Turhan, “Memleketimiz zor bir süreçten geçiyor. Biz de Çerkeş Din Gönüllüleri olarak, sağlık çalışanlarımıza bu zor günlerde yalnız olmadıklarını belirtmek için çam sakızı çoban armağanı bir ikramda bulunduk. Bu süreci hep birlikte atlatacağız inşallah. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de ‘Allah sabredenlerle birliktedir’ diyor. Allah bu musibeti bize gönderdi. Biz de inşallah sabrederek ve devletimizin almış olduğu tedbirlere uyarak bu zor süreci atlatacağız. Memleketimizi güzel günler bekliyor” ifadelerine yer verdi.
Ayrıca Çerkeş Din Gönüllüleri Derneği üyeleri, sağlık çalışanlarını alkışlayarak destek verdi.

Din gönüllülerinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti

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