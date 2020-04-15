Din görevlileri evden çıkamayanların tarlasını sürdü, otları tırpanladı

Ülke genelinde 60 yaş üstünü sokağa çıkma yasağı kapsamında Sakarya’nın Ferizli ilçesine bağlı bir mahallenin imamı yaşlıların ihtiyaçlarını sorarak kendi ürettiği sütü ise gittiği evlere ikram ediyor.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün yayılmaması için 18 yaş altı ve 60 yaş üstünün sokağa çıkması yasaklandı. Sokağa çıkamayan, hastalığı olan kişilere Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında yardımlar gitmeye devam ediyor. Çalışmalar neticesinde Ferizli ilçesine bağlı Nalköy Mahallesinde imamlık yapan Niyazi Bayraktar dışarı çıkamayan vatandaşların günlük ihtiyaçlarını sormak için kapılarına gidiyor ve giderken yanında ikram etmek amacıyla kendi ürettiği sütü götürüp ikram ediyor.

Din görevlisi Niyazi Bayraktar yaptığı açıklamada, "Yaşlılar bu toplumun rızkı, duasının kabul sebebidir. Yaşlılar bir kültürdür, gelenektir onlar bizim başımızın tacıdır. İlçe müftülüğümüzün bu süreçte bize verdiği vefa sosyal destek gurubu görevi gereği ve en önemlisi ikramda bulunarak iyiliği yeryüzüne yaymak amacıyla Her gün görev yaptığım Nalköy de bulunan yaşlılarımızı ziyaret edip kendilerine moral veriyorum, varsa ihtiyaçlarını karşılıyorum. Yanlarına giderkende bir ikram olarak eşimin ürettiği bize ait hayvanlarımızdan sağdığımız sütü götürüp kendilerine ikram ediyorum ki içip bağışıklıklarını güçlendirsinler ve en önemlisi bu musibetten kurtulmamız için dua etsinler. Rabbim onları başımızdan eksik etmesin. Paylaşmanın lezzeti hiç bir şeyde yoktur. Ben muhterem halkımıza küçücük bir şeyde olsa güçleri yettiğince kardeşlerimizle paylaşmalarını tavsiye ederim. Paylaşınca insan manen huzur buluyor" dedi.

Öte yandan Hendek İlçe Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunda bulunan İlçe Müftülüğü Din görevlileri ise evlerinden dışarı çıkmayan 60 yaş üstü kişilerin hizmetinde çalışmaya devam ediyor. Mehmet Küt ve Salih Davulcu isimli din görevlileri traktör ile tarla sürüp, tırpan ile evlerin etrafını temizledi.

