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Din görevlileri Fatih Camisi'nde "birlik ve huzur" için buluştu

11.01.2024 07:47 | Son Güncelleme:
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İstanbul Din Görevlileri Derneği öncülüğünde, Fatih Müftülüğü ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, imam Galip Usta ve hafız Bilal Erdem'in bıçaklı saldırıya uğradığı Fatih Camisi'nde "Birliğimiz İçin Huzurumuz İçin Duadayız" programı düzenlendi.

Din görevlileri Fatih Camisi'nde "birlik ve huzur" için buluştu

Camide yatsı namazının ardından çok sayıda din görevlisi ve sivil toplum kuruluşu gönüllüsünün bir araya geldiği program, imam Yusuf Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İstanbul Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül, Usta ve Erdem'in yanı sıra terör saldırılarında yaralanan askerler ile İsrail'in saldırılarında yaralanan Filistinlilerin bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için dua etti.

İstanbul Din Görevlileri Derneği Başkanı Metin Kaçar, menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, "Galip Usta hoca, hafız Bilal Erdem yalnız ve sahipsiz değildir. Cami içinde yapılan bu alçakça saldırıyı en şedit şekilde kınıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin tesisi için gece-gündüz demeden çalışan on binlerce din gönüllümüzden biri olan Fatih Cami İmamı Kurra Hafız Galip Usta hocamıza ve hafız Bilal Erdem kardeşimize Rabbimizden acil şifalar diliyoruz. "diye konuştu.

Saldırının ardından milletçe birleşmek ve kötülüklere karşı durmak gerektiğini vurgulayan Kaçar, "Allah milletimizi dahili ve harici fitne ve anarşi odaklarından emin eylesin. Sözlü ve fiili saldırılarıyla ülkemizdeki sükunet ve kardeşlik ortamını bozmaya çalışan siyonizm aparatlarına Rabbim fırsat vermesin." ifadesini kullandı.

Edilen duaların ardından kalabalık, açılan büyük Türk bayrağının etrafında toplanarak fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf çekiminden sonra yaklaşan recep, şaban ve ramazan ayları için ilahiler okundu.

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