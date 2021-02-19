Din görevlileri ile bilgilendirme kahvaltıları sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Gönül Elçileri projesi kapsamında, Süleymanpaşa genelinde görev yapan din görevlileri ile kahvaltılı toplantılar gerçekleştiriyor.

Her hafta merkez ve kırsal mahallelerde görev yapan imam, müezzin ve diğer din görevlileri ile bir araya gelen Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkileri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, görevlilere Süleymanpaşa Belediyesinin gerçekleştirdiği hizmetlerle ilgili bilgilendirmede bulunuyor.

Sosyal hizmetler tanıtılıyor

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ek hizmet binasında gerçekleştirilen kahvaltılı toplantılarda, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetler tanıtılıyor. Kanaat önderi olarak kabul edilen din görevlilerinin kendi çalışma bölgelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit edebilme kabiliyetleri hatırlatılarak, cemaatleri içinde yardım ya da destek ihtiyacı bulunan kişiler olması durumunda belediyeye yönlendirmede bulunabilecekleri ya da doğrudan belediye ile iletişime geçerek vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayabilecekleri bildiriliyor.