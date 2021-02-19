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Din görevlileri ile bilgilendirme kahvaltıları sürüyor

19.02.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Süleymanpaşa Belediyesi, Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Gönül Elçileri projesi kapsamında, Süleymanpaşa genelinde görev yapan din görevlileri ile kahvaltılı toplantılar gerçekleştiriyor.Her hafta merkez ve kırsal mahallelerde görev yapan imam, müezzin ve diğer din görevlileri ile bir araya gelen Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkileri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, görevlilere Süleymanpaşa Belediyesinin gerçekleştirdiği hizmetlerle ilgili bilgilendirmede bulunuyor.Sosyal hizmetler tanıtılıyorSosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ek hizmet binasında gerçekleştirilen kahvaltılı toplantılarda, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetler tanıtılıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Gönül Elçileri projesi kapsamında, Süleymanpaşa genelinde görev yapan din görevlileri ile kahvaltılı toplantılar gerçekleştiriyor.
Her hafta merkez ve kırsal mahallelerde görev yapan imam, müezzin ve diğer din görevlileri ile bir araya gelen Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkileri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, görevlilere Süleymanpaşa Belediyesinin gerçekleştirdiği hizmetlerle ilgili bilgilendirmede bulunuyor.

Sosyal hizmetler tanıtılıyor
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ek hizmet binasında gerçekleştirilen kahvaltılı toplantılarda, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetler tanıtılıyor. Kanaat önderi olarak kabul edilen din görevlilerinin kendi çalışma bölgelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit edebilme kabiliyetleri hatırlatılarak, cemaatleri içinde yardım ya da destek ihtiyacı bulunan kişiler olması durumunda belediyeye yönlendirmede bulunabilecekleri ya da doğrudan belediye ile iletişime geçerek vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayabilecekleri bildiriliyor.

İmamlar da gönül elçisi oluyor
Toplantılarda din görevlileri Süleymanpaşa Belediyesi Hayır Çarşısı ve Op. Dr. Adem Dalgıç Aşevini ziyaret ederek, gerçekleştirilen hizmetleri yerinde görme imkânı buluyor ve vatandaşların bu konularda bilgilendirilmesinde Gönül Elçisi olarak Süleymanpaşa Belediyesine destek olabiliyor. Ayrıca din görevlilerine görev yaptıkları camilerde kullanılmak üzere tek kullanımlık seccade ve maske temin edilerek camilerde ibadetlerini gerçekleştiren vatandaşların korona virüsü salgını riskine karşı korunmalarına destek veriliyor.

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