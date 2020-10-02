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Din görevlileri kahvaltıda buluştu

YALOVA HABERLERİ  | 02.10.2020 17:14 | Son Güncelleme

Altınova Belediye Başkanı Dr.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle ilçede görev yapan din görevlileriyle kahvaltıda bir araya geldi.
Belediye tarafından verilen kahvaltıya Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Müftü Recep Eren, AK Partili İl Genel Meclis ve Altınova Belediye Meclis üyeleri ile ilçede görev yapan din görevlileri katıldı. Din görevlilerinin toplumda çok önemli görevleri bulunduğunu ifade eden Metin Oral, “Din görevlilerinin namaz kıldıran memur değil, sosyal hayata müdahale eden kanaat önderi arasında yer alır” dedi.
Ahmet Özyiğit ise, “Milletin dinî, sosyal ve kültürel hayatında önemli yer tutan camilerimiz ve bu camilerde hizmet sunan din görevlilerimiz toplumumuz için önemli değerlerdir” diye konuştu.

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