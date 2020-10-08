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Din görevlileri kan bağışında bulundu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.10.2020 16:24 | Son Güncelleme

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Adıyaman’da din görevlileri kan bağışında bulundu.Adıyaman İl Müftülüğü organize ettiği etkinlik kapsamında din görevlileri Demokrasi Parkı’nda kurulan Kızılay çadırında kan bağışında bulundu.Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, “Hepimizin malumu olduğu üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, her yıl mutat olarak kutlamış olduğu özel günler ve geceler (Mevlid, Miraç, Kadir, Berat, Regaip) vardır.

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Adıyaman’da din görevlileri kan bağışında bulundu.
Adıyaman İl Müftülüğü organize ettiği etkinlik kapsamında din görevlileri Demokrasi Parkı’nda kurulan Kızılay çadırında kan bağışında bulundu.
Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, “Hepimizin malumu olduğu üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, her yıl mutat olarak kutlamış olduğu özel günler ve geceler (Mevlid, Miraç, Kadir, Berat, Regaip) vardır. Bizlerde bu özel günlerimizde farklı etkinlikler yapmaktayız. Bu özel günlerimizden birisi de 140 bin personelimizle ilgili olan Camiler ve Din Görevlileri haftasıdır. Tüm özel günlerimizi ve gecelerimizde olduğu gibi bu haftamızda da özel programlar yaparak kutluyoruz. Çeşitli ziyaretlerde bulunuyoruz, Kuran’ı Kerim hatmi şerifleri okuyoruz, Mevlidi şerifler, sohbet ve konferanslar düzenliyoruz.
Bugün de burada Kızılay Adıyaman Şubesi ile beraber, Adıyaman İl Müftülüğü Din gönüllüleri olarak kan bağışı kampanyası düzenledik. Din görevlilerimiz kan bağışında bulunuyorlar. Bu bağışın yalnızca din görevlilerimiz ile sınırlandırılmaması, tüm halkımızın iştirak etmesine öncü olmak istiyoruz. Yetkililerden ve medyadan takip ettiğimiz kadarıyla Covid-19 salgını süreci ile beraber, kan stoklarının ciddi manada azaldığını biliyoruz. Unutmayalım ki, Cenabı Allah Maide Suresi 32’de, ‘Bir insanı yaşatanın, bütün insanlığı yaşatmış gibi olduğunu bildirmektedir.’ Onun için hem kendimiz kan bağışında bulunuyoruz hem tüm halkımızın da Kızılay’a kan bağışında bulunmasına davet ediyoruz” diye konuştu.

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