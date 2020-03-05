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Din görevlileri madde bağımlılığı ve zararları konusunda bilgilendirildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.03.2020 15:39 | Son Güncelleme

İl Müftülüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerinde din görevlileri, madde bağımlılığı ve zararları ile bir insanın madde bağımlısı olup olmadığını nasıl anlayacakları konusunda bilgi edindi.İl Müftülüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Uyuşturucu Sokak İlaçları, Mücadeleler, Uygulamalar Çözüm Önerileri’ eğitim seminerine İl Sağlık Müdürü Doç Dr.

İl Müftülüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerinde din görevlileri, madde bağımlılığı ve zararları ile bir insanın madde bağımlısı olup olmadığını nasıl anlayacakları konusunda bilgi edindi.
İl Müftülüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Uyuşturucu Sokak İlaçları, Mücadeleler, Uygulamalar Çözüm Önerileri’ eğitim seminerine İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Ali Ramazan Benli, İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop ve din görevlileri katıldı.
Eğitim seminerinin açılışında konuşan İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci, “Biz şu anda burada öğrenciyiz, talebeyiz. Bu bilgilerden istifade edeceğiz. Biz anneler, babalar ve daha da ötesi din görevlileri olarak bağımlılığı çok iyi tanımamız lazım. Ben de daha önce bağımlılığı çok basit olarak görüyordum ama hiç de basit görmemek gerekiyor” dedi.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ise “Uyuşturucu ile ilgili koordinasyonlarda Emniyet, Milli Eğitim ve Diyanet olarak bu işlerin üzerinde yoğunlaşmamız lazım. Çünkü hiç ummadığımız bir noktada bir bakıyorsunuz ki bir evladımız bu işin içine düşmüş olabiliyor. Onu tanıyana kadar yıllar geçiyor. Öyle bir aşamaya geliyor ki geri dönüşümsüz hale gelmeden bu işi çözmemiz gerekiyor. Oraya verilmiş bir hayatın maddi olarak değil manevi olarak nelere mal olacağını hepiniz daha iyi biliyorsunuz. Bu konuda önemli bir sunum yapılacak. Bağımlılık ve uyuşturucu konularının halka yönelik sunmayı çok doğru bulmuyoruz. Bu konu özel bir konu ve özel çalışmalar yapmak gerekiyor. Liselerde bu konuşmaları yaptığımız zaman belki o ergen beyinlerin merakını uyandırabilirsiniz. Her şekilde dikkatli olmanız gerekiyor" diye konuştu.
’Uyuşturucu Sokak İlaçları, Mücadeleler, Uygulamalar Çözüm Önerileri’ eğitimini veren Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm Dr. İsmail Altıntop, “Bizim en hızlı yayılacağımız yerler aileler, her mahallede olan camilerimiz ve oradaki Kur’an kurslarımız, il koordinatörlerimiz ve yurtlardaki kıymetli hocalarımızdır" diyerek şunları söyledi:
"Bu çok hassas bir konu mahrem konuları var. Bu konuyu aslında herkese anlattırmıyoruz merak noktası da olduğu için hassas davranıyoruz. Kayseri’de yatarak madde bağımlılığı tedavisi veriyoruz. Masa tenisi, resim yapma müzik gibi etkinlikler de düzenliyoruz. Sizlerin vereceğiniz bu hizmet Türkiye’de bir çok hizmete neden olacaktır. Onun için hassasiyetle 20 gündür çalışma yaptık, binlerce sayfa makaleleri taradık. Bu sunumu baştan sona kendimiz hazırladık. Onun dışında ben 3-4 günlük bir çalışmayla bir cep kitabı oluşturuyoruz. Bu cep kitabı ile vaizelerimiz, hocalarımız olur bir maddeyi gördüğünde bu madde nedir, çocuklarda madde bağımlılığı nasıl tespit edilir, madde bağımlısı olan bir kişiye nasıl yaklaşılır ve nasıl kucaklanır bunları öğreteceğiz."
Uzm. Dr. İsmail Altıntop, yaptığı sunumlarla uyuşturucu maddeler ve madde bağımlılarının nasıl tanınacağı ve nasıl hareket edileceği konularında slaytlarla bilgiler aktardı.

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Kocasinan
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Kocasinan
Efe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aslı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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