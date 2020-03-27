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Din görevlileri, “Vefa Sosyal Destek Grupları”yla birlikte ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 27.03.2020 12:23 | Son Güncelleme

Erzincan’da din görevlileri, “Vefa Sosyal Destek Grupları”yla birlikte ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara ihtiyaç talebi, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanıyor.

Din görevlileri, “Vefa Sosyal Destek Grupları”yla birlikte ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

Erzincan’da din görevlileri, “Vefa Sosyal Destek Grupları”yla birlikte ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.
65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara ihtiyaç talebi, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanıyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 81 valiliğe gönderilen genelgeyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaları kısıtlandı.
Bu durumda olan ve tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanların mağdur olmaması için illerde valiliklerin, ilçelerde ise kaymakamlıkların başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.
Bu kapsamdaki vatandaşların 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden ihtiyaçları karşılanmaya başlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın yaptığı yardım çağrısının ardından harekete geçen din görevlileri, "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmaları kapsamında vatandaşlara evde hizmet vermeye başladı.
Bir taraftan yaşlı ve kronik hastaların temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan din görevlileri, diğer taraftan vatandaşlara dini ve manevi rehberlik hizmeti sunuyor.

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