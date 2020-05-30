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Din görevlilerinden Baltaş hakkında suç duyurusu: "Din adamlarına ve ezana kimse hakaret edemez"

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.05.2020 11:51 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde din görevlileri, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki paylaşımı ile din görevlilerine ve ezana hakaret eden Emin Baltaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Burhaniye ilçesinde din görevlileri, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki paylaşımı ile din görevlilerine ve ezana hakaret eden Emin Baltaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Diyanet-Sen Balıkesir Şube Başkanı Mehmet Akif Gerboğa, Ezan’ın diliyle, okunuşuyla ilk okunduğu andan itibaren tüm Müslümanları namaza çağıran evrensel bir mesaj olduğunu söyledi.
Bir grup din görevlisi ile Burhaniye Adliyesine gelen Diyanet-Sen Balıkesir Şube Başkanı Mehmet Akif Gerboğa, Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verirken, bir de basın açıklaması yaptı. Mehmet Akif Gerboğa, “Bu ülkede yaşamasına rağmen ülkesinin kahir ekseriyetinin Müslüman olduğunu unutan, ezana, onu okuyan imam ve müezzinlere hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren zavallılara sesleniyorum: Ezan bu topraklarda bin yıldır okunuyor, okunmaya da devam edecek. Bu millet dinî değerlerine, kutsallarına saygısızlık edenleri asla unutmaz ve affetmez” dedi.
Gerboğa, Balıkesir’de korona virüs tedbirleri çerçevesinde ezandan sonra okunan dua ve tedbirlere uyulması yönünde yapılan açıklamaları bahane eden bazı kişilerin sosyal medya hesapları üzerinden din görevlilerine, dinî değerlerimize ve ezanımıza hakaret ve küfürler ettiğine dikkati çekerek “Kimse din görevlilerimize, dinî değerlerimize, ezanımıza hakaret edemez. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk ve konunun takipçisi olacağız. Dünyanın neresinde olursa olsun, her Müslüman ezanı duyduğunda, bunun Allah’ın çağrısı olduğunu bilir. Bu, ümmet olmanın, Müslüman olmanın bir timsalidir. Ezanın aslı Arapçadır ve Arapça olarak kalacaktır. Bazı zihniyetler yaşadıkları ülkenin Müslüman bir ülke olduğunu ve ezanın da Müslümanları namaza çağıran evrensel bir çağrı olduğunu idrak edememişler ki, hâlâ bu ülkede ezanın niye okunduğunu sorguluyorlar. İstiklal Marşımızın, “Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli" sözlerini bize tekrar hatırlatan bu elim olayı sendikam adına kınıyorum. Bu olay aynı zamanda şehit olan Mehmetçiklerin, mücahitlerin emanetine ihanettir. Her karış toprağı şehit kanları ile sulanan ve vatanı, bayrağı, ezanı için bu toprağa düşen şehitlere ve Müslümanlara hürmeti unutan bu kişilere sesleniyorum: Sizler kimin avukatlığını yaparsanız kime hizmet ederseniz edin, biz bu yüce dinin avukatlığını bu can bu tende olduğu müddetçe yapacağız’’ diye konuştu.

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