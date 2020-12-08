Din görevlilerinin beklentilerini çevirim içi toplantıda ele alındı

Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, din görevlilerinin beklentilerini çevirim için yapılan toplantıda anlattı.

Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası Genel Başkanı Nuri Ünal, internet üzerinden çevirim için düzenlenen üzerinden toplantıca, Diyanet İşleri çalışanlarının beklenti ve isteklerini dile getirdi. Toplantıda konuşan Ünal, “Mart ayında ülkemizi saran salgın hala devam etmektedir. Salgın sebebi ile camilerimizde bir süre ara verildi ancak şuan camilerimiz ibadete açıldı. Din görevlilerimiz ilk günden itibaren camilerin ibadete kapatılmasıyla boş durmayıp Vefa Destek gruplarında gönüllü olarak hiçbir ücret almadan çalıştılar. Şuanda hem camilerde görevlerini yapıyorlar hem de Vefa Destek gruplarına yardım ediyorlar. Bu süreçte filyasyon ekibinde olan ve görev başında olan arkadaşlarımız vefat etti. Biz din görevlilerimize eldiven, tulum gibi ürünlerin sağlanmasını talep ettik” dedi.

“Din görevlilerimize kadro istiyoruz”

Köylerde imamalar için lojman yapılmasını istediklerini söyleyen Başkan Ünal, “Din görevlilerimiz de düşünülerek toplu konut ya da lojmanlar yapılabilir. Çünkü din görevlilerimiz en ücra köylerde görev yapmakta. Camilerin yakınına din görevlilerimiz için lojman yapılması gerekiyor. Caminin ısıtma ve diğer giderlerini din görevlileri kendi cebinden veriyor. Cami giderlerinin bütçe kaleminden ödenmesini talep ediyoruz. 27 bin sözleşmeli memurlarımız var bunların kadroya alınmasını istemekteyiz. Aynı zamanda engelli vatandaşlarımıza eğitim veren 30’a yakın öğretmenimizin kadro talepleri var bunlarında kadroya alınmasını istiyoruz. Bin 100 civarında engelli personellerimiz” diye konuştu.

“Doğru bilgiyi doğru kişiden alın”

Televizyon programlarında yanlış dini bilgilerin aktarıldığını dile getiren Başkan Ünal, “Doğru dini doğru kişilerin aktarması gerekiyor. Dini duygular kullanılarak bu devlete darbe uygulandı. Televizyonlarda dini programlar oluyor. Din konu olunca bilgili, bilgisiz herkes konuşuyor. Biz vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz eğer bir sorununuz olursa müftü, vaiz, imamlarımız var onlardan yararlanın. Salgın sebebi ile vefat eden vatandaşlarımız ilk zamanlar bilgi yetersizliğinden dolayı yıkanmadan gömülüyordu. Ancak şuan yıkanarak gömülüyor” şeklinde konuştu.



