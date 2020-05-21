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Din görevlisi belde de yaşayan yaşlılara iftar yemeği dağıtıyor

SİVAS HABERLERİ  | 21.05.2020 12:18 | Son Güncelleme

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Cemel Beldesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşların iftar yemeklerini cami görevlisi dağıtıyor.COVİD-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanmıştı.

Din görevlisi belde de yaşayan yaşlılara iftar yemeği dağıtıyor

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Cemel Beldesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşların iftar yemeklerini cami görevlisi dağıtıyor.
COVİD-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanmıştı. Şarkışla ilçesi Cemel Beldesi İmam Hatibi Eyyup Öztürk, Ramazan Ayı boyunca evlerinden çıkamayan yaşlıları unutmadı. İmam Hatip Öztürk, Ramazan Ayı boyunca yaşlıların iftar yemeğini kendisi hazırlayarak elleriyle yaşlılara ulaştırdı.
Sivas İl Müftülüğü konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Sivas Şarkışla ilçesi Cemel Beldesi Cami İmam Hatibi Eyyup Öztürk sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi cemaatinin ramazan ayı boyunca hem ihtiyaçlarını yerine getirdi, hem de iftar yemeklerini dağıtarak bu zor günlerde cemaatiyle iyilik köprüsü oluşturdu“ ifadelerine yer verildi.

Din görevlisi belde de yaşayan yaşlılara iftar yemeği dağıtıyor

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