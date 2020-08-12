YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Din görevlisinden evi yanan aileye destek

Din görevlisinden evi yanan aileye destek

VAN HABERLERİ  | 12.08.2020 17:25 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba ilçesinde evi yanan aileye din görevlisinin girişimleriyle yardım yapıldı.Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde din görevlileri tarafından maddi manevi destek sunulan dar gelirli bir ailenin evinde yangın çıktı.

Din görevlisinden evi yanan aileye destek

Van’ın Tuşba ilçesinde evi yanan aileye din görevlisinin girişimleriyle yardım yapıldı.
Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde din görevlileri tarafından maddi manevi destek sunulan dar gelirli bir ailenin evinde yangın çıktı. Yangında evde bulunan birçok eşya kullanılamaz hale geldi. Ailenin yaşadığı yangın faciasının haberini alan Seyit Battal Gazi Camii Kur’an Kursu Öğreticisi Emine Yılmaz, hemen mağdur aileye için öğrenci ve hayırseverlerle ekip kurarak çamaşır makinesi, çeşitli ev eşyası, gıda ve giyim gibi yardımda bulundu.
Mağdur olan aileye ‘geçmiş olsun’ ziyaretine giden Van İl Müftü Yardımcısı Melike Seyitoğlu Özkan, kurs öğreticisinin girişimleriyle mahalle sakinlerinin büyük katkılarıyla yanan eşyaların yenilendiğini, evin boya badana ve tadilatının yapıldığını söyledi. Özkan, “Bu mağduriyeti yaşayan ailemize her türlü yardımda bulunmaya, maddi manevi destek sağlamaya çalışan Emine Yılmaz hocamız ve öğrencilerine, özveride bulunan ve bu konuda bize katkı sağlayan kardeşlerimize Van İl Müftülüğü adına teşekkür ediyorum. Zor durumda olan bu kardeşlerimize yardım etme imkânı verdiği için de Rabbime sonsuz kere hamd ediyorum” dedi.

Din görevlisinden evi yanan aileye destek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

AK Parti ilçe başkanının kazada ölen oğlu defnedildi

AK Parti ilçe başkanının kazada ölen oğlu defnedildi

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

Kahta’da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Kahta’da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Trabzonspor, Marlon Rodrigues Xavier'i transfer etti

Trabzonspor, Marlon Rodrigues Xavier'i transfer etti

Köyceğiz’de alevlerin arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Köyceğiz’de alevlerin arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Van Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:38
Sabah
05:11
Öğle
12:17
İkindi
16:04
Akşam
19:12
Yatsı
20:38

Van Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Koç Eczanesi
Ipekyolu
Serhat Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bayram denetimi yapan büyükşehir zabıtasına çirkin saldırı; 3 yaralı

Bayram denetimi yapan büyükşehir zabıtasına çirkin saldırı; 3 yaralı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Erciş’te korkutan yangın

Erciş’te korkutan yangın

Çadır kentte tüp kuyruğu

Çadır kentte tüp kuyruğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.