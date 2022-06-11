Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanan Mersin Müftüsü Kondi'ye uğurlama

MERSİN (AA) - Mersin İl Müftülüğü görevinden Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanan Şaban Kondi için uğurlama programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suphi Öner Öğretmenevi Tarsus Salonu'nda düzenlenen programa Kondi'nin yanı sıra Vali Ali Hamza Pehlivan ve kent protokolü katıldı.

Pehlivan, programda, her işin kendine göre zorlukları olduğunu ancak bunların işin sevilerek yapılmasıyla aşılabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hocamız gerek yurt içinde gerek yurt dışında çeşitli yerlerde çalışmış, nice insanların gönüllerine girmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Din Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanan hocamız artık hizmetlerini ülke geneline yayarak devam edecektir. Şaban Kondi hocamıza yaptıkları güzel hizmetler dolasıyla teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum."

Şaban Kondi de kentte yaklaşık 4 yıl görev yaptığını dile getirerek, "Yapmış olduğumuz hizmetlerde bu şehrin ortak kardeşliğine, birliğine, dinamizmine, kardeşliğimizin gelişmesine katkıda bulunma derdi içinde olduk. İlimizde güzel hizmetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

