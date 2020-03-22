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Din İşleri Yüksek Kurulu, defin işlemiyle ilgili açıklamada bulundu:

ANKARA HABERLERİ  | 22.03.2020 18:53 | Son Güncelleme

"Salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazının olabildiğince az sayıda kişiyle ve bekletmeden kılınması tercih edilmeli" - "Cenaze namazına iştirak edenler arasında yeterince mesafe bırakılmalıdır. Bu durumda birden fazla cenaze varsa hepsi için tek bir namaz kılınması yeterlidir"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazının olabildiğince az sayıda kişiyle ve bekletmeden kılınması gerektiğini bildirdi.

Kuruldan yapılan açıklamada, salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazının nasıl kılınacağı ve defin işlemlerinin nasıl yapılacağına dair vatandaşlardan gelen sorulara cevap verildiği belirtildi.

Din İşleri yüksek Kurulunun verdiği cevapta, Müslümanların, vefat eden din kardeşlerine karşı yerine getirmeleri gereken dini vecibelerinin başında cenazelerinin yıkanması, kefenlenmesi ve namazlarının kılınması geldiği hatırlatıldı.

Merhum/merhumenin yıkanıp kefenlendikten sonra cenaze namazının kılınmasının farz-ı kifaye olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu görev bazı Müslümanlar tarafından yerine getirildiği takdirde diğerleri sorumluluktan kurtulur. Cenaze namazının kılınması için belirli bir vakit yoktur. Hazırlanmış olan bir cenazenin bekletilmeden namazının kılınıp defnedilmesi esastır." bilgisi verildi.

Açıklamada, salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazının olabildiğince az sayıda kişiyle ve bekletmeden kılınmasının tercih edilmesi gerektiği belirtilerek hastalığın bulaşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasının, bu bağlamda cenaze namazına katılanlar arasında yeterince mesafe bırakılmasının önemine değinildi.

Bu durumda birden fazla cenaze varsa hepsi için tek bir namaz kılınmasının yeterli olacağı bildirilen açıklamada, hastalığı bulaştırma riski sebebiyle yetkililerce hemen defnedilmiş olan cenazenin namazının ise daha sonra kabrine karşı birkaç kişiyle kılınabileceği ifade edildi.

- "Riskli durumlarda tabutla da defnedilebilir"

Açıklamada, hastalığın bulaşma riskine karşı uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra cenazenin usulüne uygun bir şekilde yıkanıp kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Alınacak bütün bu tedbirlere rağmen cenaze yıkandığı ve usulünce kefenlendiği takdirde bu hastalığın başkalarına da sirayet etme tehlikesi varsa, uzaktan cenaze üzerine su tutularak veya serpilerek yıkama işlemi gerçekleştirilir. Bu uygulamanın da riskli olduğu durumlarda yetkililerin de talimatlarına uyularak koruyucu kıyafetlerle cenazeye teyemmüm aldırılır. Cenazeye teyemmüm yaptırılmasının da hastalığın bulaşması açısından riskli olduğu hallerde zaruret sebebiyle teyemmüm de terk edilir ve o haliyle namazı kılınarak defni sağlanır.

Cenazelerin, geleneksel yöntemle açılan kabre kefenle defnedilmesinin de riskli olduğu durumlarda, ceset torbası veya tabutla defnedilmesi de caizdir. Zaruretten kaynaklanan bütün bu uygulamalarda Müslüman kardeşimize karşı son dini vazifemizi yaptığımız bilinci ile hareket edilmelidir."

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