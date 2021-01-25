Dinamo Moskova, salgın döneminde kamp için Antalya'yı seçti

SİNAN ÖZMÜŞ - Rusya Premier Lig takımlarından Dinamo Moskova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde devre arası kamp çalışmaları için Antalya'yı tercih etti.

Premier Lig'in ilk yarısını 30 puanla 6. sırada tamamlayan Dinamo Moskova, 5 etaptan oluşan ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Dinamo Moskova Kulübü Başkanı Yuri Belkin, AA muhabirine, 12 yıldır kamp için Antalya'yı seçtiklerini söyledi.

Antalya'nın sahaları, otelleri, hava durumu ve lojistik imkanlarıyla kendileri için çok cazip olduğunu anlatan Belkin, "Kampımız şu anda çok iyi gidiyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya sıkıntı içinde ancak Antalya'da iyi bir güvenlik var." ifadelerini kullandı.

Moskova'da hava sıcaklığının -20 dereceleri görebildiğini vurgulayan Belkin, Antalya'da ise 20 derecede güneşli bir havada kamp yapma imkanı bulduklarını aktardı.

- "En iyi yere çıkmak istiyoruz"

Başkan Yuri Belkin, ligin ilk yarısında beklentilerin altında bir performans ortaya koyduklarını ancak ikinci yarıda daha iyi sonuçlar alacaklarına inandığını dile getirdi.