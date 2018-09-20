SPOR

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.09.2018 23:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 4-1 mağlup olurken taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Farklı yenilgi sonrası sarı-lacivertli renklere gönül veren taraftarların hedefinde ise teknik direktör Phillip Cocu vardı.

Taraftarlar, sosyal medyadan Cocu'ya sert tepki gösterdi.

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

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Sezon başında Fenerbahçe'nin başına büyük umutlarla getirilen Cocu'ya Fenerbahçeli taraftarlar tepki göstermeye başladı.

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına büyük umutlarla getirilen Cocu'ya Fenerbahçeli taraftarlar tepki göstermeye başladı.
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Fenerbahçe başında 7 maçtan sadece 2 galibiyet çıkaran Cocu'nın Fenerbahçe'si, UEFA Avrupa Ligi gruplarında da çıktığı ilk maçta da Dinamo Zagreb'e 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe başında 7 maçtan sadece 2 galibiyet çıkaran Cocu'nın Fenerbahçe'si, UEFA Avrupa Ligi gruplarında da çıktığı ilk maçta da Dinamo Zagreb'e 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.
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Taraftarlar da alınan farklı yenilgi sonrası Cocu'ya sosyal medyada sert tepki gösterdi. İşte Cocu için yazılan yorumlar...

Taraftarlar da alınan farklı yenilgi sonrası Cocu'ya sosyal medyada sert tepki gösterdi. İşte Cocu için yazılan yorumlar...
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Phillip Cocu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
haftasonu yine hakemle beşiktaşı bir şekilde yenersiniz hazırlıklar yapıldı medel atıldı.herşey unutulur merak etmeyin.
defolsun gitsin adi adam her mac ayri kadro böylemi oturacak sistem keyf yapmaya gelmis.köybaşı haini oynatilirmi hic.frey diye bir topcu var top toplayici bile yapilmaz soldadonun çeyregi olamaz mehmet topal fenerde oynarken sanki ilk defa topa vuruyor gibi dan dun hic bir pasi yerini bulmadi milli takimda böyle degil şener tam boşluk kısacasi rezalet.yaziklar olsun ruhsuzlarrr
hep sabir diyorlar bekleyin diyorlar takimda ışık yokki nereye kadar sabir yahu....kovun artik cocu yu kokusu cikti artik belkide aykutun ahıdır ve haklidir bence adam elestiriler ragmen 2 kulvardada son maca kaddar iddialiydi ve ligin en cok gol atan takimiydi
maça pendik sporu yollasak çok çok daha iyi olurdu
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