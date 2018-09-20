Taraftarlar, sosyal medyadan Cocu'ya sert tepki gösterdi.
Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Sezon başında Fenerbahçe'nin başına büyük umutlarla getirilen Cocu'ya Fenerbahçeli taraftarlar tepki göstermeye başladı.
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Fenerbahçe başında 7 maçtan sadece 2 galibiyet çıkaran Cocu'nın Fenerbahçe'si, UEFA Avrupa Ligi gruplarında da çıktığı ilk maçta da Dinamo Zagreb'e 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.
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Taraftarlar da alınan farklı yenilgi sonrası Cocu'ya sosyal medyada sert tepki gösterdi. İşte Cocu için yazılan yorumlar...
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!
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