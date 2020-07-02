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‘Dinar’da 7 köpeğin zehirlendiği iddiası

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 02.07.2020 17:02 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 7 köpek henüz belirlenemeyen bir sebeple zehirlendi.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 7 köpek henüz belirlenemeyen bir sebeple zehirlendi. Olayın ardından 3 köpek telef olurken diğer 4 köpek ise tedavi edildi.
Olay, Dinar ilçesine bağlı Çapalı köyü yaylasında meydana geldi. İddialara göre, bölgede çobanlık yapan Mustafa Yağcı ve Taşkın Ertürk’e ait 7 köpek yaylada baygın halde bulundu. Köpekleri baygın gören Yağcı ve Ertürk jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler köpeklerden 3’nün telef olduğunu belirlerken diğer 4 köpek için ise belediyeden veteriner hekim istendi. Olay yerine gelen veteriner hekimler ise köpekleri tedavi etmek üzere götürdü.
Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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