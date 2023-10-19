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Dinar’da ceviz hasadı başladı

19.10.2023 11:22 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 5 bin dekarlık bir alanda yetiştirilen cevizin hasadı başladı.

Dinar’da ceviz hasadı başladı

Dinar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada hasadın başladığı kaydedildi. Açıklamada, “İlçemizde yıllanmış ağaçların yanı sıra son yıllarda artan ceviz bahçeleriyle birlikte yetiştirilen cevizlerin hasadı başladı. Toprağı ve mevsimsel döngü sebebiyle aroması en yoğun ve kaliteli cevizlerin yetiştiği ilçemizde yaklaşık 5 bin dekar ceviz bahçesi bulunmaktadır. İlçemizde meyvecilik alanı olarak en çok alana sahip olan ceviz hem ilçe ekonomimiz hem de ülke ekonomimiz açısından önem arz etmektedir” dedi.

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