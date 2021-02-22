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Dinar’da ki 600 nüfuslu köy korona karantinasına alındı

22.02.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar Dinar Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile artan korona virüs (Covit-19) pozitif vakalar nedeni ile ilçeye bağlı Kadılar köyünün karantinaya alınmasına karar verildi.Alınan karar doğrultusunda karantinanın bugün itibari ile uygulanmaya başladığı kaydedildi.

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile artan korona virüs (Covit-19) pozitif vakalar nedeni ile ilçeye bağlı Kadılar köyünün karantinaya alınmasına karar verildi.
Alınan karar doğrultusunda karantinanın bugün itibari ile uygulanmaya başladığı kaydedildi. Konu ile ilgili Dinar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise “ Dinar kadılar köyünde ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle kadılar köyünde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlerin arttırılması uygun görülmüştür. Köyde yaşayan vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerden çıkmamasına, temel ihtiyaçların giderilmesi için her aileden sadece 1 kişinin evden dışarıya çıkabilmesine,
Tüm giriş ve çıkışların (tıbbi acil durumlar ile yetkililerce aciliyetine karar verilen diğer durumlar hariç) geçici olarak durdurulmasına, karantina süresince kasabaya giriş-çıkışların Kolluk Kuvvetlerince kontrollü bir şekilde sağlanmasına kara verilmiştir” denildi.
Öte yandan, köyün nüfusunun yaklaşık 600 nüfuslu olduğu belirtildi.

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