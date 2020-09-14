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Dinar'daki kavgada ölen inşaat işçisi Van'da toprağa verildi

VAN HABERLERİ  | 14.09.2020 16:12 | Son Güncelleme

Dinar'daki kavgada ölen inşaat işçisi Van'da toprağa verildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, devam eden inşaatta çalışan işçiler ile inşaata komşu olan bir evde yaşayan aile arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden inşaat işçisi Özkan Tokay, Van'ın Erciş ilçesinde toprağa verildi.

Dinar'daki otopsi işlemlerinin ardından 21 yaşındaki Tokay'ın cenazesi, cenaze aracıyla Erciş'e getirildi.

Çelebibağı Mahallesi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, bazı siyasi parti temsilcileri, Tokay'ın yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, yaptığı açıklamada, Dinar'da üzücü bir olayın yaşandığını belirterek, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Kılınan namazın ardından Özkan Tokay'ın cenazesi Çelebibağı Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

- Olay

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın, ilk belirlemelere göre 13 Eylül 2020 günü saat 18.00 sıralarında Dinar ilçesinde devam etmekte olan bir inşaatta çalışan işçiler ile inşaata komşu olan bir evde yaşayan aile arasında; gürültü ve oluşan tozdan dolayı gerçekleşen tartışmadan kaynaklandığının anlaşıldığı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, bazı sosyal medya platformları ile PKK terör örgütü yandaşı haber sitelerinde "Afyonkarahisar'da kürtlere yönelik saldırı" başlığı altında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanmıştı.

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