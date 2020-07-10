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Dinç ve Duru, Rektör Aktekin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 10.07.2020 17:49 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.

Dinç ve Duru, Rektör Aktekin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.
Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin’i makamında ziyaret eden İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, kendilerine görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Üniversitelerin eğitim ile birlikte ortaya koyduğu başarılı çalışmalarla şehrin her alanda kalkınmasında etkin rol üstlendiğini kaydeden Başkan Dinç ve Genel Sekreter Duru, bu bağlamda her zaman üniversitenin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Dinç ve Genel Sekreter Duru’ya teşekkür eden ve üniversite-şehir işbirliğine büyük önem verdiklerini ifade eden Rektör Aktekin ise, şehrin ve bölgenin sahip olduğu değerlerle birlikte gelişip kalkınmasında kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi.

Dinç ve Duru, Rektör Aktekin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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