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Dinlenme tesisleri hareketlenmeye başladı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 01.06.2020 13:30 | Son Güncelleme

Dün gece 24.00 itibariyle şehirlerarası ulaşım kısıtlamasının sona ermesinin ardından Afyonkarahisar’da bulunan dinlenme tesislerinde hareketlilikler yaşanmaya başladı.‘Covid-19’ salgınıyla mücadele kapsamında 15 büyükşehirde uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlaması dün gece itibariyle sona erdi.

Dün gece 24.00 itibariyle şehirlerarası ulaşım kısıtlamasının sona ermesinin ardından Afyonkarahisar’da bulunan dinlenme tesislerinde hareketlilikler yaşanmaya başladı.
‘Covid-19’ salgınıyla mücadele kapsamında 15 büyükşehirde uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlaması dün gece itibariyle sona erdi. Bu çerçevede yol üzerinde bulunan dinlenme tesisleri de 2 aydır kapalı olan kapılarını müşterileri için tekrar açtı. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından hareketlilik Afyonkarahisar’da dinlenme tesislerinde de hissedilmeye başladı.
Önlemlerimizi aldık
Tüm hijyen önlenmelerinin alındığı tesislerde vatandaşlar mola verip ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Kavşak noktada bulunan dinlenme tesisi müdürü Murat Ergin, yaptığı açıklamada, 2 aydır kapalı olduklarını söyledi. Bugün itibariyle kapılarını yeninden müşterileri için açtıklarını ifade eden Müdür Ergin şöyle devam etti:
“Gerekli önlemlerimizi aldık. Günler öncesinden hazırlıklarımızı yapmıştık. Bugün misafirlerimiz sabah saatleri itibariyle gelmeye başladı. Müşterilerimizin sağlığı bizim açımızdan önemli. O yüzden tüm tedbirleri en güzel şekilde aldık. 7-24 saat hizmet vermeye devam ediyoruz. Gün içinde 7 bin 8 bin misafir kabul etmeyi bekliyoruz. Sezondan umutluyuz, mutluyuz. Milletimize hayırlı olsun.”
Çay kahve molası verdik
Tesiste mola veren Hasret Uğurlu da, mecburiyetten yola çıktıklarını ifade ederek Afyon’da mola verdiklerini söyledi. Uğurlu: “Yasak kalkınca işimiz olduğundan yola çıktık. Afyon’da mola verdik bir çay kahve içip yolumuza devam edeceğiz” dedi.

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