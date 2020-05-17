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Dinleyici sayısı arttı

SİVAS HABERLERİ  | 17.05.2020 11:20 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü´ne bağlı orkestra, koro ve topluluklarının gösteri ve izleyici sayılarına ilişkin istatistiki verileri açıkladı.TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından 2017-2018 sezonunda icra edilen 10 gösteriyi 3 bin 300 kişi izlerken, 2018-2019 sezonunda icra edilen 13 gösteriyi toplam 3 bin 526 kişi izledi.Sivas’ın yanı sıra Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü´ne bağlı koronun bulunduğu İstanbul, Elazığ, İzmir ve Samsun’da 2018-2019 sezonunda izleyici sayıları bir önceki sezona göre artış gösterirken Ankara, Bursa, Diyarbakır, Mersin ve Şanlıurfa’da ise izleyici sayılarında düşüş yaşandı.

Dinleyici sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü´ne bağlı orkestra, koro ve topluluklarının gösteri ve izleyici sayılarına ilişkin istatistiki verileri açıkladı.
TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından 2017-2018 sezonunda icra edilen 10 gösteriyi 3 bin 300 kişi izlerken, 2018-2019 sezonunda icra edilen 13 gösteriyi toplam 3 bin 526 kişi izledi.
Sivas’ın yanı sıra Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü´ne bağlı koronun bulunduğu İstanbul, Elazığ, İzmir ve Samsun’da 2018-2019 sezonunda izleyici sayıları bir önceki sezona göre artış gösterirken Ankara, Bursa, Diyarbakır, Mersin ve Şanlıurfa’da ise izleyici sayılarında düşüş yaşandı.

Dinleyici sayısı arttı

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Duman Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Özışık Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
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