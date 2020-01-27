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Diplomasi ve gastronomi zirvesi Gaziantep’te yapılacak

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.01.2020 11:37 | Son Güncelleme

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı Zeki Güvercin ve MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, 20-21 Mart’ta Gaziantep’te düzenlenecek zirveye davet etmek için 17 Ülkenin Ankara büyükelçilerini ziyarette bulundular.Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Zeki Güvercin, MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk ve beraberindeki heyetle Amerika kıtası ülkelerinin büyükelçilerini ziyaret ederek, 20-21 Mart’ta Gaziantep’te düzenlenecek "Uluslararası Diplomasi ve Gastronomi Zirvesi’ne” davet etti.Zeki Güvercin, Mehmet Çelenk ve beraberindeki heyet, ABD, Kanada, Ekvador, Brezilya, Guatemala, Küba, Kolombiya, Arjantin, Panama, Şili, Kosta Rika, Paraguay, Meksika, Dominik Cumhuriyeti ve Peru’nun Ankara büyükelçilikleri ile görüştüler.20-21 Mart’ta Gaziantep’te düzenlenecek "Uluslararası Diplomasi ve Gastronomi Zirvesi’ne" Büyükelçileri davet eden Çelenk, ülkeler arası Ticari Diplomasi faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve arttırılması, marka şehir Gaziantep’in daha iyi tanıtılması, Kültür Tarih ve Gastronomi turizminin ekonomiye katkıları ve dostlukların geliştirilmesi ile mevcut olan Ticaret hacminin çok yüksek seviyelere çıkartabileceğini söyledi.Çelenk, “Uluslararası Diplomasi ve Gastronomi Zirvesi’ne” sadece Büyükelçiler değil, Amerika Kıtası Ülkeleri Fahri Konsolosları, Karma Ticaret Odaları, Uluslararası Öğrenciler, MÜSİAD Genel Başkanı, Adalet Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Ticaret Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakan Yardımcıları, Gaziantep Valisi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Gaziantep Üniversitesi Rektörü, Milletvekilleri, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı ve Ticaret Odası Başkanı katılacaktır” dedi.Güvercin, "Bu bölgeyle diplomatik ilişkilerimiz çok yeni.

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı Zeki Güvercin ve MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, 20-21 Mart’ta Gaziantep’te düzenlenecek zirveye davet etmek için 17 Ülkenin Ankara büyükelçilerini ziyarette bulundular.
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Zeki Güvercin, MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk ve beraberindeki heyetle Amerika kıtası ülkelerinin büyükelçilerini ziyaret ederek, 20-21 Mart’ta Gaziantep’te düzenlenecek "Uluslararası Diplomasi ve Gastronomi Zirvesi’ne” davet etti.
Zeki Güvercin, Mehmet Çelenk ve beraberindeki heyet, ABD, Kanada, Ekvador, Brezilya, Guatemala, Küba, Kolombiya, Arjantin, Panama, Şili, Kosta Rika, Paraguay, Meksika, Dominik Cumhuriyeti ve Peru’nun Ankara büyükelçilikleri ile görüştüler.
20-21 Mart’ta Gaziantep’te düzenlenecek "Uluslararası Diplomasi ve Gastronomi Zirvesi’ne" Büyükelçileri davet eden Çelenk, ülkeler arası Ticari Diplomasi faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve arttırılması, marka şehir Gaziantep’in daha iyi tanıtılması, Kültür Tarih ve Gastronomi turizminin ekonomiye katkıları ve dostlukların geliştirilmesi ile mevcut olan Ticaret hacminin çok yüksek seviyelere çıkartabileceğini söyledi.
Çelenk, “Uluslararası Diplomasi ve Gastronomi Zirvesi’ne” sadece Büyükelçiler değil, Amerika Kıtası Ülkeleri Fahri Konsolosları, Karma Ticaret Odaları, Uluslararası Öğrenciler, MÜSİAD Genel Başkanı, Adalet Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Ticaret Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakan Yardımcıları, Gaziantep Valisi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Gaziantep Üniversitesi Rektörü, Milletvekilleri, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı ve Ticaret Odası Başkanı katılacaktır” dedi.
Güvercin, "Bu bölgeyle diplomatik ilişkilerimiz çok yeni. Bazıları Şili gibi Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması olan ülkeler. Ticaret hacmimiz Şili’de 600 milyon dolar civarında. Bu ülkelerin tamamıyla ticaret hacmimizi 10 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu ulaşılabilir ve gerçekçi bir hedef. İş birliği konusunda ciddi talepleri var" şeklinde konuştu.
Türkiye’nin Güney Amerika’ya ilgisinin bölgede karşılık bulduğunu dile getiren Güvercin, "Türk dizilerine Güney Amerika’da müthiş sempati var. Bölgede Türkiye’ye olan ilgiyi ticarete dönüştürmeliyiz. MÜSİAD olarak dünyada 124 dernekle anlaşmamız var. Bu ziyaret ettiğimiz ülkelerle de yeni anlaşmalar yapmak istiyoruz. Altyapı, liman, havalimanı, otoyol, hızlı tren, makine, yüksek teknoloji ve savunma sektörlerinde talepler var. Savunma sanayisi de bu anlamda öne çıkıyor” diye konuştu.

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