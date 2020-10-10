Dipsizgöl yeniden hayat buluyor

İnegöl Belediyesi, kırsal Dipsizgöl Mahallesine ismini veren ve zamanla üzeri balçıkla kaplanarak kuruyan ve küçülen dipsiz gölü yeniden kullanıma kazandırmak için çalışmalara başladı.

Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdürerek bir yandan da geleceğin modern İnegöl’ünü oluşturmak adına projeler ortaya koyan İnegöl Belediyesi, eski değerleri de gün yüzüne çıkarıyor. Bu kapsamda İnegöl’ün güney kesiminde yer alan, şehre 6 km mesafedeki Dipsiz Gölün yeniden hayat bulması için çalışma başlatıldı.

Zamanla küçülerek kurudu

İnegöl’e bağlı kırsal Dipsizgöl Mahallesine ismini veren göl, geçmişte bölgenin önemli değerlerinden biriydi. Ancak zamanla balçık ve kumla kaplanan gölün yüzeyi, sıcaklıkların da etkisiyle küçüldü ve kurudu. Bu değerin yeniden şehre kazandırılması için İnegöl Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.

500 dekar alanı sulayacak

İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Dipsiz Gölü eski ihtişamına kavuşturmak için hummalı bir çalışma başlattı. Bu çalışmayla yüzeyi balçıkla ve kumla kaplı gölde önce temizlik çalışması yapıldı. Ardından da gölün eski boyutlarına ulaşması için çevresinde bir dizi düzenleme ve genişletme çalışmaları gerçekleştirilecek. Yeniden eski ihtişamına kavuşması beklenen gölün, çalışma tamamlandıktan sonra bölgede 500 dekarlık alanın da sulama ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

Yeniden eski haline çevirmek istiyoruz

Çalışmaya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi’nin her alanda var olmaya devam ettiğini söyledi. Merkez ve kırsalda dört bir koldan eksikleri gidermek adına çalıştıklarını ifade eden Taban, “Geleceğin İnegöl’ünü inşa ederken, geçmişteki değerlerimizi de yeniden gün yüzüne çıkarmak adına gayret sarf ediyoruz. Dipsiz Göl de bu değerlerden biri. Bulunduğu kırsal mahallemize ismini veren göl, zamanla balçıkla kaplanıp küçülerek yok olma seviyesine gelmiş. İstiyoruz ki bu değerler eskiden olduğu gibi yine doğamıza, çiftçimize katkı sağlasın. Bir çalışma başlattık. Gölü temizleyip yeniden eski haline çevirmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmayla bölgede 500 dekarlık bir alanın da sulanabileceğini mahalle sakinlerimiz ifade ettiler” dedi.

