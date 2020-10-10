YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Dipsizgöl yeniden hayat buluyor

Dipsizgöl yeniden hayat buluyor

BURSA HABERLERİ  | 10.10.2020 12:18 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi, kırsal Dipsizgöl Mahallesine ismini veren ve zamanla üzeri balçıkla kaplanarak kuruyan ve küçülen dipsiz gölü yeniden kullanıma kazandırmak için çalışmalara başladı.Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdürerek bir yandan da geleceğin modern İnegöl’ünü oluşturmak adına projeler ortaya koyan İnegöl Belediyesi, eski değerleri de gün yüzüne çıkarıyor.

İnegöl Belediyesi, kırsal Dipsizgöl Mahallesine ismini veren ve zamanla üzeri balçıkla kaplanarak kuruyan ve küçülen dipsiz gölü yeniden kullanıma kazandırmak için çalışmalara başladı.
Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdürerek bir yandan da geleceğin modern İnegöl’ünü oluşturmak adına projeler ortaya koyan İnegöl Belediyesi, eski değerleri de gün yüzüne çıkarıyor. Bu kapsamda İnegöl’ün güney kesiminde yer alan, şehre 6 km mesafedeki Dipsiz Gölün yeniden hayat bulması için çalışma başlatıldı.
Zamanla küçülerek kurudu
İnegöl’e bağlı kırsal Dipsizgöl Mahallesine ismini veren göl, geçmişte bölgenin önemli değerlerinden biriydi. Ancak zamanla balçık ve kumla kaplanan gölün yüzeyi, sıcaklıkların da etkisiyle küçüldü ve kurudu. Bu değerin yeniden şehre kazandırılması için İnegöl Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.
500 dekar alanı sulayacak
İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Dipsiz Gölü eski ihtişamına kavuşturmak için hummalı bir çalışma başlattı. Bu çalışmayla yüzeyi balçıkla ve kumla kaplı gölde önce temizlik çalışması yapıldı. Ardından da gölün eski boyutlarına ulaşması için çevresinde bir dizi düzenleme ve genişletme çalışmaları gerçekleştirilecek. Yeniden eski ihtişamına kavuşması beklenen gölün, çalışma tamamlandıktan sonra bölgede 500 dekarlık alanın da sulama ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.
Yeniden eski haline çevirmek istiyoruz
Çalışmaya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi’nin her alanda var olmaya devam ettiğini söyledi. Merkez ve kırsalda dört bir koldan eksikleri gidermek adına çalıştıklarını ifade eden Taban, “Geleceğin İnegöl’ünü inşa ederken, geçmişteki değerlerimizi de yeniden gün yüzüne çıkarmak adına gayret sarf ediyoruz. Dipsiz Göl de bu değerlerden biri. Bulunduğu kırsal mahallemize ismini veren göl, zamanla balçıkla kaplanıp küçülerek yok olma seviyesine gelmiş. İstiyoruz ki bu değerler eskiden olduğu gibi yine doğamıza, çiftçimize katkı sağlasın. Bir çalışma başlattık. Gölü temizleyip yeniden eski haline çevirmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmayla bölgede 500 dekarlık bir alanın da sulanabileceğini mahalle sakinlerimiz ifade ettiler” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEROperasyon sonrası Seda Sayan!Operasyon sonrası Seda Sayan!
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı
Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış; epilasyon yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu
Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış; epilasyon yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti

Bursa Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:39
Sabah
07:02
Öğle
12:56
İkindi
16:06
Akşam
18:39
Yatsı
19:57

Bursa Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Derman Sağlık Eczanesi
Nilufer
Derman Sağlık Eczanesi
Nilufer
Derman Sağlık Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Teleferikle Uludağ’a çıkacaklar dikkat
Teleferikle Uludağ’a çıkacaklar dikkat
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması
Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması
Böyle sapkınlık görülmedi
Böyle sapkınlık görülmedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.