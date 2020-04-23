Direğe çarpan otomobil şaha kalktı

Tokat’ta, direğe çarpan otomobilin şaha kalktığı kazayı 3 kişi yaralı olarak atlattı.

Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesinden şehir merkezine seyir halinde olan H.Ö idaresindeki 60 NJ 123 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Almus kavşağında refüje giren otomobil hızını alamayarak yön levhası direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil önü havaya kalktı. Hurdaya dönen araçtan araç sürücüsü ile birlikte 3 kişi yaralı olarak çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Olay yerinde jandarma ve polis ekipleri çalışma yaptı.

