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Direksiyon başında kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

MANİSA HABERLERİ  | 08.07.2020 21:54 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, saat 19.45 sıralarında Akgün Mahallesi Yörükhasanların Halilağa Sokak üzerinde meydana geldi.

Manisa’nın Kula ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.45 sıralarında Akgün Mahallesi Yörükhasanların Halilağa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 SA 1999 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Salim Çıldır(66), kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kalp rahatsızlığını fark edince yavaşlayan Çıldır, aracını kenara çekerek durdu. Çıldır’ı direksiyon başında baygın halde gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Çıldır’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Çıldır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Acı haberi alan Çıldır’ın ailesi ve yakınları ise hastanede sinir krizleri geçirdi.

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