YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç bariyerlere çarptı

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç bariyerlere çarptı

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.07.2020 12:14 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, alt geçitte direksiyon hakimiyeti kaybolan araç bariyerlere çarparak durabildi.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç bariyerlere çarptı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, alt geçitte direksiyon hakimiyeti kaybolan araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarındaki alt geçitte meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen 06 TUN 39 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda alt geçitte bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından sürücüyü Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırırken, itfaiye ekipleri arcın elektrik aksamlarını kontrol ederek önlem aldı.
Polis ekipleri yapılan incelemenin ardından kaza ile ilgili işlem başlattı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç bariyerlere çarptı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Eniştesini kalbinden ve sırtında bıçakladı Korkunç olay! Eniştesini kalbinden ve sırtında bıçakladı
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Faytondan özgürlüğe

Faytondan özgürlüğe

Kayseri Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:28
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
20:01
Yatsı
21:34

Kayseri Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şule Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Turgut Reis Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Tarımda üçlü işbirliği

Tarımda üçlü işbirliği

Kayserispor Sivas’ta yine kaybetmedi

Kayserispor Sivas’ta yine kaybetmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.