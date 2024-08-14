Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya uçtu: 3’ü çocuk 5 yaralı

Kaza, Gaziantep’in eski Nurdağı yolunda Yamaçoba mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil takla atarken 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.