YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya uçtu: 3’ü çocuk 5 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya uçtu: 3’ü çocuk 5 yaralı

İHA İHA
14.08.2024 10:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya uçtu: 3’ü çocuk 5 yaralı

Kaza, Gaziantep’in eski Nurdağı yolunda Yamaçoba mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil takla atarken 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Express
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 14 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:10
Sabah
05:40
Öğle
12:40
İkindi
16:25
Akşam
19:31
Yatsı
20:54
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.