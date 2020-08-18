YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı

KASTAMONU HABERLERİ  | 18.08.2020 16:29 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Daday ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Daday’da Yıldız T.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Daday’da Yıldız T. yönetimindeki 37 PU 364 plakalı Tofaş marka otomobil, Daday-Azdavay karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlada bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Yıldız T. (54) ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Yeter Y. (71) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor! Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor!
Amatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine YetişemiyorAmatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine Yetişemiyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

’’Emet sanayisi için atılan adımlar önemli’’

’’Emet sanayisi için atılan adımlar önemli’’

Başkan Avcı’dan Altıeylül’e 2 dev eser

Başkan Avcı’dan Altıeylül’e 2 dev eser

Kastamonu Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:14
Sabah
05:50
Öğle
12:54
İkindi
16:42
Akşam
19:47
Yatsı
21:17

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Merkez Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Mhp’lı Adaylar İnebolu’yu Ziyaret Etti

Mhp’lı Adaylar İnebolu’yu Ziyaret Etti

Dev dalgalar evleri yıktı

Dev dalgalar evleri yıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.