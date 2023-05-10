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Direksiyon hakimiyetini kaybetti evin bahçesine uçtu: 1 ölü

10.05.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjden karşı şeride geçip bir evin bahçesine uçtu.

Önce ağaçlara sonra duvara çarpan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza sabah 06.00 sıralarında ilçeye bağlı eski Zonguldak kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çaycuma istikametinden Beycuma istikametine gitmekte olan Fahrettin Akçay (43), iş çıkışı evine doğru gitmek isterken aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjden doğru karşı şeride geçip bir evin bahçesine uçtu. Önce ağaçlara sonra duvara çarpan sürücü Akçay’ın yardımına ev sakinlerini koştu.

Bahçelerinde otomobil gören aile 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Akçay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akçay’ın cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Evin bahçesine uçan araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

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