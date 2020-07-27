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Diriliş Gençlik Kampları’nda sosyal mesafeli yaz kampları başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.07.2020 11:31 | Son Güncelleme

Gençlik Liderlerin’nin eşliğinde yeni normale uygun bir şekilde misafirlerini ağırlamaya başlayan Diriliş Gençlik Kampları’nın ilk misafirleri sağlık çalışanları oldu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Samanlı Dağları’nın eteklerindeki Aytepe yaylasında inşa edilen Diriliş Gençlik Kampları, Korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilerine bir süredir hizmet veremiyordu.

Gençlik Liderlerin’nin eşliğinde yeni normale uygun bir şekilde misafirlerini ağırlamaya başlayan Diriliş Gençlik Kampları’nın ilk misafirleri sağlık çalışanları oldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Samanlı Dağları’nın eteklerindeki Aytepe yaylasında inşa edilen Diriliş Gençlik Kampları, Korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilerine bir süredir hizmet veremiyordu. Diriliş Gençlik kampları, yeni normalleşmeyle birlikte sosyal mesafe uygun bir şekilde misafirlerine eşsiz bir ortam sunmaya başladı. Özelikle bünyesinde bulunan Üniversiteli Gençlik Liderleri, gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlarken, onları yönlendirmek, faaliyet programının hazırlanması ve uygulanmasına eşlik etmesiyle misafirlerin doğal ortamda keyifli zaman geçirmesine ön ayak oluyor. Yaz aylarında bunaltıcı yaz sıcaklarını unutturan kamplar, hayatın bireyselleştirdiği yaşam kültüründen; katılımcı, paylaşımcı, birlik ve beraberlik içinde bir ortamı misafirlerle paylaşıyor. Öte yandan, gerekli temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçen Diriliş Gençlik Kampları, tamir ve tadilat işlerinin de titizlikle tamamlanmasıyla misafirerine kesintisiz hizmet veriyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın pandeminin ilk döneminde sosyal medya hesabında sağlık çalışanlarını Diriliş-1, Diriliş-2, Darıca ve Kandıra Gençlik kamplarında ağırlayacaklarını duyurmuştu. Türkiye’nin kahramanları haline gelen sağlık çalışanları Büyükşehir Belediyesi’nin kamplarında pandemi sonrası ilk misafirlerden oldu. Diriliş Gençlik Kampları’nda yaz aylarında birbirinden farklı etkinlikler yapılırken; sosyal, kültürel, zihinsel ve bedensel gelişimlere de katkıda bulunuyor. Özelikle pandemi sürecinde büyük zorluklar çeken sağlık çalışanlarının stres atmaları için fırsat oluyor. Kamplarda futbol ve voleybol sahaları bulunurken pentatlon, paintball, masa tenisi, badminton, okçuluk, matrak, jenga, tabu, mangala ve mayın tarlası gibi birçok etkinlik gerçekleşiyor.
Kılavuz Gençlik Modeli’nin önemli bir ayağını oluşturan ve kentin en zirve yerlerinde bulunan Diriliş- 1 ve Diriliş- 2 kampları Türkiye’de önemli bir örneklik teşkil ediyor. Türkiye’nin her yerinden gelen misafirlerin ağırlandığı kamplar, gençlik liderlerinin yoğun çalışmaları kapsamında, özellikle gençlerin büyük ilgisini çekiyor. Bugüne kadar binlerce misafir ağırlayan Diriliş Gençlik Kampları, korona virüs tedbirlerinin sıklıkla uygulandığı sosyal yaşam alanı olarak hizmet vermeye devam ediyor.

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