Diriliş Meydanı, Nevşehir’e çok yakıştı

Nevşehir Belediyesi tarafından Diriliş Meydanı’nda gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmaları vatandaşlardan ve esnaflardan tam not aldı. Adeta çehresi değişen bulvarın yeni görüntüsü göz kamaştırdı.

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Diriliş Bulvarı’nda başlatılan altyapı ve üstyapı çalışmaları sona erdi.

Fen işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından içme suyu ve kanalizasyon hattı tamamen yenilenerek ilk defa yağmur suyu hattı oluşturulan bulvar Avrupa standartlarında bir altyapıya kavuşturuldu.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da sürekli olarak sahada takip ettiği çalışmalar ile birlikte yaya kaldırımları yenilenen bulvarda ayrıca yeni aydınlatma sistemi oluşturuldu. Bir süre önce yeniden araç ve yaya trafiğine açılan Diriliş Bulvarı’nda son olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri refüj ve yeşil bantlarda ağaç, süs bitkisi ve çiçek ekimi gerçekleştirdi. Hem gece hem de gündüz görüntüsüyle büyük beğeni toplayan Diriliş Bulvarı vatandaşlardan ve esnaflardan da tam not aldı.

Esnaflar, gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti.

