YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Diriliş meydanına yeni düzenleme

Diriliş meydanına yeni düzenleme

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 20.05.2020 16:42 | Son Güncelleme

Altyapı çalışmaları tamamlanarak sıcak asfalt serimi öncesinde son hazırlıkların gerçekleştirildiği Diriliş Meydanı’nda yol refüjle ikiye bölündü.Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından bir süre önce Diriliş Meydanı’nda başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı.

Altyapı çalışmaları tamamlanarak sıcak asfalt serimi öncesinde son hazırlıkların gerçekleştirildiği Diriliş Meydanı’nda yol refüjle ikiye bölündü.
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından bir süre önce Diriliş Meydanı’nda başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı. Belediye ekiplerinin yoğun bir mesai gerçekleştirerek tamamladığı çalışmalar çerçevesinde içme suyu ve kanalizasyon hatları tamamen yenilenen bölgede daha önce bulunmayan yağmur sayı hattı da çekildi. Altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaya kaldırımları yenilenen Diriliş Meydanı’nda sıcak asfalt öncesinde zemin PMT serimi gerçekleştirildi.
Üst yapı çalışmaları sırasında, daha önce yapılan çift sıra parkları engelleyerek trafiği rahatlatmak için orta refüjle yolun ikiye bölündüğü Diriliş Meydanı yapılacak yeşillendirme ve aydınlatma çalışmaları ile birlikte modern ve estetik bir görünüm kazanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Alyans neden sol parmağa takılır? Alyans neden sol parmağa takılır?
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

ORKÖY projesi kapsamında seracılık üretime devam

ORKÖY projesi kapsamında seracılık üretime devam

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

Nevşehir Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:36
Sabah
05:18
Öğle
12:43
İkindi
16:35
Akşam
19:57
Yatsı
21:32

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Anadolu Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Pazaryerinde sosyal mesafe tedbiri

Pazaryerinde sosyal mesafe tedbiri

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

CHP İl Başkanları Toplantısı

CHP İl Başkanları Toplantısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.