Dirsekte oluşan sinir sıkışmasına dikkat

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Dr. Berrin Akpınar, Dirsekte Sinir Sıkışması (Kübital Tünel Sendromu) hakkında bilgi verdi.

Dirsekte oluşan sinir sıkışmasını tanımlayan Dr. Akpınar, “Omuriliğimizden çıkarak kola dağılan sinir ağının bir ucu ulnar sinir adını verdiğimiz ve elimizin 4-5. parmaklarının duyusunu alarak bu bölgedeki bazı kaslara can veren bir sinirdir. Kübital tünel sendromu da bu sinirin dirseğin iç yanındaki oluktan geçerken baskıya uğraması sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Bu bölgede sinir çok yüzeye yakın seyrettiği için bası ve travmalara açıktır. Hatta dirseğimizin bu iç kısmını bir yere çarparsak ani ve kısa süreli bir elektriklenme hissederiz“ dedi.

Kübital Tünel Sendromu Neden Olur?

Kübital Tünel Sendromunun nedenlerine değinen Dr. Akpınar, “Dirseğimizi büktüğümüzde ulnar sinir gerilir ve kemiğin içinden geçtiği oluktan ileri doğru itilerek burada sıkışır. Belirli hareketleri tekrarlayan şekilde yapmak bu sıkışmayı artırır. Yaş ilerledikçe de sinirler daha duyarlı hale gelir, sinirin iletim hızı ve kalitesi düşer. Bu rahatsızlığa zemin hazırlayan faktörlere örnek olarak: Dirseğin uzun süre bükülü halde kalmasına neden olacak bilgisayar kullanma, telefonla konuşma, araba kullanma gibi aktiviteler , masa başında dirsekleri koyarak uzun süre çalışma, elin başın altında veya dirseğin katlanarak uyunması, uzun süre dirseğin bükülüp uzanmasını gerektirecek el işi yapma, gitar çalma gibi aktiviteler, dirseğin iç bölgesine darbe alınması, dirsek kemiklerinde kireçlenmeye bağlı büyüme, daha önce geçirilmiş dirsek kırıkları, cerrahisi verilebilir “ ifadelerini kullandı.