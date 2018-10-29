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Avrupa basınından Cocu için çarpıcı yorum!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.10.2018 13:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de 3-1'lik Ankaragücü yenilgisi sonrası Phillip Cocu'nun görevine son verilmesi Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Cocu'nun gönderilmesi manşetten ilginç başlıklarla paylaşıldı.

Dış basında Cocu manşetleri...

Dış basında Cocu manşetleri

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Fenerbahçe, pazar gecesi Hollandalı hoca Phillip Cocu'yu kovduğunu açıkladı. (DH.be)

Fenerbahçe, pazar gecesi Hollandalı hoca Phillip Cocu'yu kovduğunu açıkladı. (DH.be)
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Phillip Cocu artık Fenerbahçe teknik direktörü değil! Sahasında Ankaragücü'ne 3-1'lik utanç verici skorla yenilen Fenerbahçe'de maçtan hemen sonra Cocu'nun görevine son verildi. (Telegraaf)

Phillip Cocu artık Fenerbahçe teknik direktörü değil! Sahasında Ankaragücü'ne 3-1'lik utanç verici skorla yenilen Fenerbahçe'de maçtan hemen sonra Cocu'nun görevine son verildi. (Telegraaf)
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Bir yenilgi daha alan Fenerbahçe, Cocu'yu kovduğunu resmen açıkladı. (football-oranje)

Bir yenilgi daha alan Fenerbahçe, Cocu'yu kovduğunu resmen açıkladı. (football-oranje)
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Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik ağır yenilgi sonrası Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, Fenerbahçe tarafından kovuldu. (L'Equipe)

Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik ağır yenilgi sonrası Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, Fenerbahçe tarafından kovuldu. (L'Equipe)
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Fenerbahçe, Cocu'yu görevden aldı. Hollandalı teknik adam takımı 10 maç sonrası 15. sırada bırakarak ayrıldı. (O Jogo)

Fenerbahçe, Cocu'yu görevden aldı. Hollandalı teknik adam takımı 10 maç sonrası 15. sırada bırakarak ayrıldı. (O Jogo)
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Pazar günü sahasında 3-1'lik beklenmedik bir yenilgi yaşayan Fenerbahçe'de Phillip Cocu'ya kapı gösterildi. (NRC.nl)

Pazar günü sahasında 3-1'lik beklenmedik bir yenilgi yaşayan Fenerbahçe'de Phillip Cocu'ya kapı gösterildi. (NRC.nl)
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19 şampiyonluğu bulunan Türk devi Fenerbahçe, sezona kötü başlangıç sonrası Cocu'yu gönderdi. (sport.de)

19 şampiyonluğu bulunan Türk devi Fenerbahçe, sezona kötü başlangıç sonrası Cocu'yu gönderdi. (sport.de)
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Türkiye'deki 123 çalkantılı günün ardından Phillip Cocu'nun görevine son verildi. (NOS.nl)

Türkiye'deki 123 çalkantılı günün ardından Phillip Cocu'nun görevine son verildi. (NOS.nl)
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Fenerbahçe yaptığı kısa ve öz açıklamada "Teknik direktör Phillip Cocu bu gece itibariyle görevinden alınmıştır" ifadelerini kullandı. (France Football)

Fenerbahçe yaptığı kısa ve öz açıklamada "Teknik direktör Phillip Cocu bu gece itibariyle görevinden alınmıştır" ifadelerini kullandı. (France Football)
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Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe beşinci kez yenilgi yaşadı, tahammülü kalmayan Fenerbahçe, Hollandalı hocayı gönderdi. (Fok.nl)

Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe beşinci kez yenilgi yaşadı, tahammülü kalmayan Fenerbahçe, Hollandalı hocayı gönderdi. (Fok.nl)
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Fenerbahçe'de alınan felaket sonuçlar Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nunn Fenerbahçe'deki kariyerinin sona ermesine neden oldu. (News.ro)

Fenerbahçe'de alınan felaket sonuçlar Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nunn Fenerbahçe'deki kariyerinin sona ermesine neden oldu. (News.ro)
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Cocu'yla sezona çok kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe sadece 4 ayın ardından Hollandalı hocanın kontratını sona erdirdi. (Reuters)

Cocu'yla sezona çok kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe sadece 4 ayın ardından Hollandalı hocanın kontratını sona erdirdi. (Reuters)
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Resmileşti: Fenerbahçe, Cocu'yu gönderdi! Hollandalı teknik adam Ankaragücü karşısındaki 3-1'lik yenilginin bedelini ağır ödedi. (Alto)

Resmileşti: Fenerbahçe, Cocu'yu gönderdi! Hollandalı teknik adam Ankaragücü karşısındaki 3-1'lik yenilginin bedelini ağır ödedi. (Alto)
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Bir yenilgi daha yaşayan Cocu, Fenerbahçe'den kovuldu. Son ana kadar Cocu'nun arkasında duran kulüp başkanı Ali Koç durumun artık kabul edilemez olduğuna kanaat getirdi. (AD.nl)

Bir yenilgi daha yaşayan Cocu, Fenerbahçe'den kovuldu. Son ana kadar Cocu'nun arkasında duran kulüp başkanı Ali Koç durumun artık kabul edilemez olduğuna kanaat getirdi. (AD.nl)
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Fenerbahçe, sadece dört ay sonra Phillip Cocu'yu görevden aldı. (Bild)

Fenerbahçe, sadece dört ay sonra Phillip Cocu'yu görevden aldı. (Bild)
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Cocu, Ankaragücü karşısındaki son yenilginin ardından Fenerbahçe'de daha fazla barınamadı: Hollandalı hoca kovuldu! (v-bal.nl)

Cocu, Ankaragücü karşısındaki son yenilginin ardından Fenerbahçe'de daha fazla barınamadı: Hollandalı hoca kovuldu! (v-bal.nl)
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Anahtar Kelimeler:
Phillip Cocu Fenerbahçe

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