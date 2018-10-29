Avrupa basınından Cocu için çarpıcı yorum!

Dış basında Cocu manşetleri...
Dış basında Cocu manşetleri
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Fenerbahçe, pazar gecesi Hollandalı hoca Phillip Cocu'yu kovduğunu açıkladı. (DH.be)
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Phillip Cocu artık Fenerbahçe teknik direktörü değil! Sahasında Ankaragücü'ne 3-1'lik utanç verici skorla yenilen Fenerbahçe'de maçtan hemen sonra Cocu'nun görevine son verildi. (Telegraaf)
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Bir yenilgi daha alan Fenerbahçe, Cocu'yu kovduğunu resmen açıkladı. (football-oranje)
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Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik ağır yenilgi sonrası Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, Fenerbahçe tarafından kovuldu. (L'Equipe)
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Fenerbahçe, Cocu'yu görevden aldı. Hollandalı teknik adam takımı 10 maç sonrası 15. sırada bırakarak ayrıldı. (O Jogo)
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Pazar günü sahasında 3-1'lik beklenmedik bir yenilgi yaşayan Fenerbahçe'de Phillip Cocu'ya kapı gösterildi. (NRC.nl)
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19 şampiyonluğu bulunan Türk devi Fenerbahçe, sezona kötü başlangıç sonrası Cocu'yu gönderdi. (sport.de)
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Türkiye'deki 123 çalkantılı günün ardından Phillip Cocu'nun görevine son verildi. (NOS.nl)
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Fenerbahçe yaptığı kısa ve öz açıklamada "Teknik direktör Phillip Cocu bu gece itibariyle görevinden alınmıştır" ifadelerini kullandı. (France Football)
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Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe beşinci kez yenilgi yaşadı, tahammülü kalmayan Fenerbahçe, Hollandalı hocayı gönderdi. (Fok.nl)
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Fenerbahçe'de alınan felaket sonuçlar Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nunn Fenerbahçe'deki kariyerinin sona ermesine neden oldu. (News.ro)
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Cocu'yla sezona çok kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe sadece 4 ayın ardından Hollandalı hocanın kontratını sona erdirdi. (Reuters)
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Resmileşti: Fenerbahçe, Cocu'yu gönderdi! Hollandalı teknik adam Ankaragücü karşısındaki 3-1'lik yenilginin bedelini ağır ödedi. (Alto)
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Bir yenilgi daha yaşayan Cocu, Fenerbahçe'den kovuldu. Son ana kadar Cocu'nun arkasında duran kulüp başkanı Ali Koç durumun artık kabul edilemez olduğuna kanaat getirdi. (AD.nl)
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Fenerbahçe, sadece dört ay sonra Phillip Cocu'yu görevden aldı. (Bild)
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Cocu, Ankaragücü karşısındaki son yenilginin ardından Fenerbahçe'de daha fazla barınamadı: Hollandalı hoca kovuldu! (v-bal.nl)
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