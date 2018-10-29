Avrupa basınından Cocu için çarpıcı yorum!

Dış basında Cocu manşetleri...

Dış basında Cocu manşetleri

1 / 16 Fenerbahçe, pazar gecesi Hollandalı hoca Phillip Cocu'yu kovduğunu açıkladı. (DH.be)

2 / 16 Phillip Cocu artık Fenerbahçe teknik direktörü değil! Sahasında Ankaragücü'ne 3-1'lik utanç verici skorla yenilen Fenerbahçe'de maçtan hemen sonra Cocu'nun görevine son verildi. (Telegraaf)

3 / 16 Bir yenilgi daha alan Fenerbahçe, Cocu'yu kovduğunu resmen açıkladı. (football-oranje)

4 / 16 Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik ağır yenilgi sonrası Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, Fenerbahçe tarafından kovuldu. (L'Equipe)

5 / 16 Fenerbahçe, Cocu'yu görevden aldı. Hollandalı teknik adam takımı 10 maç sonrası 15. sırada bırakarak ayrıldı. (O Jogo)

6 / 16 Pazar günü sahasında 3-1'lik beklenmedik bir yenilgi yaşayan Fenerbahçe'de Phillip Cocu'ya kapı gösterildi. (NRC.nl)

7 / 16 19 şampiyonluğu bulunan Türk devi Fenerbahçe, sezona kötü başlangıç sonrası Cocu'yu gönderdi. (sport.de)

8 / 16 Türkiye'deki 123 çalkantılı günün ardından Phillip Cocu'nun görevine son verildi. (NOS.nl)

9 / 16 Fenerbahçe yaptığı kısa ve öz açıklamada "Teknik direktör Phillip Cocu bu gece itibariyle görevinden alınmıştır" ifadelerini kullandı. (France Football)

10 / 16 Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe beşinci kez yenilgi yaşadı, tahammülü kalmayan Fenerbahçe, Hollandalı hocayı gönderdi. (Fok.nl)

11 / 16 Fenerbahçe'de alınan felaket sonuçlar Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nunn Fenerbahçe'deki kariyerinin sona ermesine neden oldu. (News.ro)

12 / 16 Cocu'yla sezona çok kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe sadece 4 ayın ardından Hollandalı hocanın kontratını sona erdirdi. (Reuters)

13 / 16 Resmileşti: Fenerbahçe, Cocu'yu gönderdi! Hollandalı teknik adam Ankaragücü karşısındaki 3-1'lik yenilginin bedelini ağır ödedi. (Alto)

14 / 16 Bir yenilgi daha yaşayan Cocu, Fenerbahçe'den kovuldu. Son ana kadar Cocu'nun arkasında duran kulüp başkanı Ali Koç durumun artık kabul edilemez olduğuna kanaat getirdi. (AD.nl)

15 / 16 Fenerbahçe, sadece dört ay sonra Phillip Cocu'yu görevden aldı. (Bild)