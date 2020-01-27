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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda Bursa’nın temsili arttı

BURSA HABERLERİ  | 27.01.2020 11:52 | Son Güncelleme

Dış Ekonomi İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) 33’üncü Genel Kurulu’nun ardından BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay yeniden DEİK Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.DEİK’in 33’üncü Genel Kurulu’nun ardından yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi.

Dış Ekonomi İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) 33’üncü Genel Kurulu’nun ardından BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay yeniden DEİK Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.
DEİK’in 33’üncü Genel Kurulu’nun ardından yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bosch Grubu Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik yeniden DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilirken Çilek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek ise ilk kez bu önemli görevi üstlendi. Türkiye’nin ekonomik hedeflerinde öncü bir rol oynayan DEİK’in Genel Kurulu’nun ardından değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “DEİK olarak ülkemizin ihracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda Başkanımız Nail Olpak liderliğinde çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. DEİK bünyesinde dünyanın farklı coğrafyalarındaki yatırım imkanlarını özel sektörümüzün hizmetine sunan 145 iş konseyimiz, firmalarımızın ihracatının artırılmasına da katkı sağlıyor. Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerimiz ile firmalarımızın yurt dışındaki rolünü güçlendirecek çalışmalarımıza önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” diye konuştu.
Bosch Grubu Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young ve OİB Başkanı Baran Çelik’in ardından Çilek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek’in de DEİK yönetiminde yer almasının Bursa’nın bu tür önemli organizasyonlardaki temsili açısından oldukça önemli olduğuna değinen Başkan Burkay, “Yönetim kurulunda birlikte görev alacağımız değerli dostlarım Steven Young, Baran Çelik ve Muzaffer Çilek ile birlikte Türkiye’nin ihracatına katkı sağlamak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Başkanımız Nail Olpak ile Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimizi bir kez daha kutluyorum” dedi.

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