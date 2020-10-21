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Diş hekimi ekipmanlarını hastaneye bağışladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.10.2020 13:49 | Son Güncelleme

Diş Hekimi Dr.

Diş hekimi ekipmanlarını hastaneye bağışladı

Diş Hekimi Dr. Esengül Taran Fleckenstein, muayenehanesindeki ekipmanları Marmara Devlet Hastanesi’ne bağışladı.
Marmara ilçesinde yapımı devam eden Marmara Süleyman İlik Devlet Hastanesi’nde kullanılmak üzere muayenehanesindeki bütün ekipmanlarını bağışlayan Diş Hekimi Dr. Esengül Taran Fleckenstein‘a Marmara Kaymakamı Göksel Yüksel tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Hastane Başhekimi Dr. Yeşim Demir’in de hazır bulunduğu plaket takdim töreninde konuşan Diş Hekimi Dr. Esengül Taran Fleckenstein, İstanbul Ataköy’de bulunan muayenehaneyi pandemi sebebiyle geçici olarak kapattığını belirtti.
Marmara’nın yeni bir diş ünitesine ihtiyacı olduğunu öğrenince diş hekimliği muayenehanesindeki ekipmanlarını yapımı devam eden hastaneye bağışlamak istediğini Kaymakam Göksel Yüksel’e aktardığını ifade eden Esengül Taran, İstanbul’daki ekipmanlarını adaya getirerek hastaneye montajını yaptırdığını söyledi.

Diş hekimi ekipmanlarını hastaneye bağışladı

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