Diş hekimi öğrencisi Covid-19’a karşı jeneratör üretti

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Enes Albayrak, Covid-19 virüsüne karşı OzonoTürk adını verdiği cihaz üretti. Genç Diş Hekimi adayı, Japonya ve Çin’den esinlenerek yerli üretimle Korona virüsle mücadeleye katkı sağladığını söyledi.

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Enes Albayrak, üniversite eğitiminden arta kalan zamanlarında işletmesini yürüttüğü Doğu Solar Enerji üzerinden farklı sektörlerde yenilikçi projeler ve AR-GE çalışmalarını sürdürüyor. Genç Diş Hekimi Adayı Albayrak, Korona virüs (Covid-19) pandemisinde virüsün yok edilmesinde etkili olan yerli üretim gerçekleştirdi. Erzurumlu genç yetenek OzonoTürk adını verdiği jeneratör üretti. Diş Hekimi Fakültesi öğrencisi, kamuoyundan destek görmeleri karşısında virüs, mikrop, mantar, bakteri, mikrop, küf gibi yok etmede yüzde 99 oranında etkili olan cihazı seri olarak ürete bileceklerini söyledi.

“250 metrekareye kadar etkili”

Türkiye’de Mart 2020’den itibaren etkili olmaya başlayan Korona virüs (Covid-19) virüsüne karşı Mart ayında ilk prototipi gerçekleştirdiğini ve çalışmalarını tamamlayıp OzonoTürk adını verdiği cihazı yapan Albayrak, bu önemli projesinde ortaya çıkan OzonoTürk cihazının seri üretimini yapmaya hazırlanıyor. Genç Diş Hekimi Adayı olan girişimci Enes Albayrak, özellikle hiçbir sarf malzemenin kullanılmadığı OzonoTürk jeneratörünün havada bulunan oksijen ile ozon üretimi gerçekleştirdiğini ve havanın dezenfeksiyonunu sağladığını belirtti. Albayrak, “Bu cihaz kapalı ortamda 250 metrekareye kadar etkili. Havadaki rahatsız edici kötü kokular, bakteriler, virüsler, mikroplar, küf ve mantar gibi zararlıları yüzde 99 oranında yok ediyor. Sağlıkta terapi ve tedavi yöntemi olan ozon havanın dezenfeksiyonunu sağlayan en güçlü dezenfektandır. Klordan 3 bin 125 kat daha hızlı ve etkili dezenfekte etkisi gösterir. Covid-19’un havayolundan da bulaştığından yola çıkarak böyle bir projeyi geliştirmeyi uygun gördüm. Çeşitli dezenfeksiyon yöntemlerini araştırdığımda ozonun Korona virüse karşı en güçlü silah olduğu için OzonoTürk Jeneratörünün ortaya çıkmasına yoğunlaştım” dedi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği 3. Sınıf Öğrencisi Enes Albayrak, Japonya ve Çin’in Korona virüs tedavisinde bağışıklık sistemini güçlendirmek ve virüsün etkilerini yok edecek tedaviyi hızlandırdığını ölüm oranlarını sıfıra indirdiğini gözlemlediklerini vurguladı. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi’nde eğitim gören bir birey olarak övünç duyduğunu belirten Diş Hekimi Fakültesi Öğrencisi Albayrak, “Üniversitemiz her alanda çığır açan bir eğitim ve bilim yuvası. Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı da, sağlık alanındaki projelere çok büyük önem veren bir isim. Rektör hocamızdan ve Üniversitemizin yönetiminden OzonoTürk test ve seri üretimi için destek bekliyorum. Bir süre önce Veterinerlik Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şeyda Cengiz’in destekleriyle Mikrobiyolojik test çalışmalarımız devam etmektedir. Şeyda hocamıza destekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Albayrak, OzonoTürk jeneratörünün okul, hastane, otel, kafe, ofis, hayvan barınağı, fabrika, üretim tesisleri, seralar, eczaneler, klinikler, muayenehaneler ve yurtlar gibi daha bir çok kapalı ortamlarda temiz hava ve dezenfeksiyon ihtiyacını karşılamada rahatlıkla kullanılabileceğinin altını çizdi.

