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Diş Hekimi Şekerci: ’Dijital diş hekimliğinde doğru sonuç yüzde 99’lara çıkıyor’

İZMİR HABERLERİ  | 25.08.2020 11:48 | Son Güncelleme

Dijital diş hekimliğinin faydalarını anlatan Diş Hekimi Sinan Emre Şekerci, daha önce sadece konvansiyonel yöntemler kullanılarak yapılan diş hekimliği uygulamalarının teknolojinin ilerlemesi ile birlikte dijital uygulamalarla entegre olduğunu ifade etti.

Diş Hekimi Şekerci: ’Dijital diş hekimliğinde doğru sonuç yüzde 99’lara çıkıyor’

Dijital diş hekimliğinin faydalarını anlatan Diş Hekimi Sinan Emre Şekerci, daha önce sadece konvansiyonel yöntemler kullanılarak yapılan diş hekimliği uygulamalarının teknolojinin ilerlemesi ile birlikte dijital uygulamalarla entegre olduğunu ifade etti. Şekerci, “Dijital diş hekimliğinde tarama, tedavi ve üretim hepsi aynı anda tek kalemde yapılıyor. Bu da hastalar açısından daha güvenilir ve daha hızlı bir sonuç demek. Dijital diş hekimliğinde doğru sonuç, yüzde 99’lara çıkıyor” dedi.
Yeni bir çağa geçen diş hekimliğinde yeni moda, dijitallik oldu. Hastaların diş yapılarının ve çevre dokuların değerlendirilmesinde ileri teknolojik tomografi, MR ve diğer görüntüleme yöntemleri kullanılıyor. Dijital diş hekimliği; estetik uygulamalarda ağız içi tarayıcı cihazlarla ölçü alımı, bu ölçünün 3 boyutlu tasarım programlarında tasarlanması ve ortaya çıkan tasarımın tedavi öncesi üç boyutlu bir çıktı ile hastaya gösterilmesine kadar son 10 yılda büyük bir değişim gösterdi. Bu yeni teknolojilerin diş hekimlerine büyük bir avantaj sağladığını ve doğru sonucun yüzde 99’lara çıktığını belirten İzmirli Diş Hekimi Sinan Emre Şekerci, “Tarama, tedavi ve üretim işlemlerinin hepsinin tek elden yönetilebilmesi sayesinde tedavinin daha hızlı bir şekilde bitiriliyor. Konvansiyonel yöntemlerle hastanın 2-3 kliniğe gelmesini gerektirecek kompleks tedavilerin bile tek seansta bitiriliyor. Dijital diş hekimliği tedavinin her aşamasında yer alıyor” diye konuştu.

Diş Hekimi Şekerci: ’Dijital diş hekimliğinde doğru sonuç yüzde 99’lara çıkıyor’

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