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Diş hekimleri vatandaşlara seslendi: “Muayenehanelere giderek tedavi olabilirler”

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.09.2020 14:43 | Son Güncelleme

Denizli Diş Hekimleri Odası, korona virüs sürecinde diş hekimlerinin yaşadıkları sıkıntıları anlattı ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını andı.

Denizli Diş Hekimleri Odası, korona virüs sürecinde diş hekimlerinin yaşadıkları sıkıntıları anlattı ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını andı. Muayenehanelerde gerekli tedbirleri aldıklarını dile getiren Diş Hekimi İlker Özkan “Vatandaşlar gönül rahatlığıyla muayenehanelere giderek tedavi olabilirler” dedi.
Türkiye Diş Hekimleri Birliği Denizli Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde basın açıklaması düzenledi. Korona virüs salgını dolayısıyla diş hekimlerinin birçok sıkıntı yaşadığını belirten Denizli Diş Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Eskicioğlu, “Salgın nedeniyle ötelenen ağız ve diş sağlığı sorunlarının çözümü için devlet ve özel sektörün bir arada hareket etmesini öneriyoruz” diye konuştu.
“Acil şifalar dileriz”
Korona virüs salgınından dolayı hayatını kaybeden ve ya tedavi gören sağlık görevlilerini anmak için siyah kurdeleler taktıklarını dile getiren Başkan Eskicioğlu, “Olağanüstü günlerden geçtiğimiz şu zamanlarda durumun daha da kötü olmasının önüne geçen, en büyük gücümüz sağlık çalışanlarının önünde saygı ile eğiliyoruz. Bu dönemde hayatını kaybeden sağlık mensuplarımızı saygı ve rahmetle anarken başta şu an bu hastalıktan dolayı tedavi altında olan sağlıkçılarımız olmak üzere tüm hastalarımıza yürekten acil şifalar dileriz” ifadelerini kullandı.
“Hastaları koruyoruz”
Korona virüs tehlikesinin en çok hissedildiği alanlardan birisinin diş tedavisi olduğuna dikkat çeken Denizli Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri İlker Özkan, “Bizim önce kendimizi korumamız gerekiyor. Kendimizi korumak için aldığımız tedbirlerle hastaları da zaten koruyoruz. Pandemi döneminde neredeyse hepimiz tam zamanlı olarak çalıştık. Çok şükürler olsun, çalışma arkadaşlarımızdan ya da bir hastamızdan, tedavi sırasında virüs kaptım diye bir geri dönüş olmadı. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla muayenehanelere giderek tedavi olabilirler” şeklinde konuştu.

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