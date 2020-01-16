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  4. Diş Perisi Tiyatro Oyunu 14 Burda’da

Diş Perisi Tiyatro Oyunu 14 Burda’da

BOLU HABERLERİ  | 16.01.2020 17:25 | Son Güncelleme

Bolu’yu ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, 18 Ocak Cumartesi günü ‘Diş Perisi’ tiyatro oyunu ile minik tiyatro severleri bir araya getirecek.18 Ocak Cumartesi günü 14:00 ve 17:00’da ücretsiz sahnelenecek ‘Diş Perisi’ tiyatro oyunu ile çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını Esas 14 Burda AVM’ nin eğlenceli dünyasında çıkartacak.Bolululara her zaman özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, çocuklara unutamayacakları bir eğlence dolu bir sömestr fırsatı sunuyor.

Diş Perisi Tiyatro Oyunu 14 Burda’da

Bolu’yu ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, 18 Ocak Cumartesi günü ‘Diş Perisi’ tiyatro oyunu ile minik tiyatro severleri bir araya getirecek.
18 Ocak Cumartesi günü 14:00 ve 17:00’da ücretsiz sahnelenecek ‘Diş Perisi’ tiyatro oyunu ile çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını Esas 14 Burda AVM’ nin eğlenceli dünyasında çıkartacak.
Bolululara her zaman özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, çocuklara unutamayacakları bir eğlence dolu bir sömestr fırsatı sunuyor.

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Merkez
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Merkez
Sağlık Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
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