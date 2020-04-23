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Dışarı çıkamayan çocukları için sokağı süslediler

İZMİR HABERLERİ  | 23.04.2020 11:34 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde yaşayan Emine Yılmaz ile Selda İzmirli, korona virüs önlemleri kapsamında evden çıkamayan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram öncesi sokaklarını Türk bayrakları ve balonlarla süsledi.İzmir’in Aliağa ilçesi 299 sokakta ikametgah eden ev hanımları Emine Yılmaz ile Selda İzmir’linin öncülüğünde bir araya gelen Kurtuluş Mahallesi sakinleri, evlerine ve işyerlerine Türk bayrakları astı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde yaşayan Emine Yılmaz ile Selda İzmirli, korona virüs önlemleri kapsamında evden çıkamayan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram öncesi sokaklarını Türk bayrakları ve balonlarla süsledi.
İzmir’in Aliağa ilçesi 299 sokakta ikametgah eden ev hanımları Emine Yılmaz ile Selda İzmir’linin öncülüğünde bir araya gelen Kurtuluş Mahallesi sakinleri, evlerine ve işyerlerine Türk bayrakları astı. Kendi imkanlarıyla sokağı bayraklar ve balonlarla süsleyen kadınlar, balkonları da yine aynı renklerdeki balonlarla donatırken, korona virüs önlemleri kapsamında evde çıkamayan 95 yaşındaki Emine Köşük de Atatürk ile ilgili şiirler okuyarak destek verdi.

Selda İzmirli, korona virüs önlemleri kapsamında evden çıkamayan çocukların geçen yıl olduğu gibi bu yıl da mutlu bir bayram geçirmeleri için hazırlıkları günler öncesinden tamamladıklarını belirtti. İzmirli “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bütün çocuklarımıza kutlu olsun. Biz Kurtuluş Mahallesi sakinleri olarak kendi imkanlarımızla maddi manevi aramızda para toplayarak her şeyi çocuklarımız için yaptık" dedi. Bütün komşularına ve sokağı süsleyenlere teşekkür ettiğini belirten Emine Yılmaz da ”23 Nisan’da mahallemizi şenlendirelim, süsleyelim istedik. Sağ olsunlar komşularımız da destek çıktı. Para topladık ve bu güzel mahalleyi çok güzel süsledik. Herkese çok teşekkür ederiz. 23 Nisan kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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İmsak
04:48
Sabah
06:17
Öğle
13:15
İkindi
16:59
Akşam
20:02
Yatsı
21:26

İzmir Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Esra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Mert Eczanesi
Balcova
Sevgül Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Dost Eczanesi
Bayrakli
Merve Eczanesi
Bayrakli
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