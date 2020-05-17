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Dışarı çıkan 65 yaş üstünün ‘çöp’ şaşkınlığı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 17.05.2020 15:30 | Son Güncelleme

Eskişehir’in bazı bölgelerinde zamanında toplanmayan çöpler çevre açısından sağlık tehlikesi oluştururken, Korona virüs (Covid-19) sürecinde bugün dışarı çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını ifade ettiler.Korona salgını nedeniyle bugün 12.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, Eskişehir’de gönüllerinde gezip hoşça vakit geçirdi.

Eskişehir’in bazı bölgelerinde zamanında toplanmayan çöpler çevre açısından sağlık tehlikesi oluştururken, Korona virüs (Covid-19) sürecinde bugün dışarı çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını ifade ettiler.
Korona salgını nedeniyle bugün 12.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, Eskişehir’de gönüllerinde gezip hoşça vakit geçirdi. Kentin en işlek caddelerinden olan Hatboyu Caddesi’nde yürüyüş yapan yaşlılar, biriken çöplerden yakındı. Cadde üzerinde toplanmayıp biriken çöplerin Korona sürecinde sağlık açısından tehdit oluşturduğunu anlatan günlerdir evlerinde kapalı kalan yaşlılar, dışarı çıktıklarında gördükleri manzaradan hoşnut olmadıklarını söylediler.

"Temizlik konusunda daha titiz olunmalı"
Konuyla ilgili konuşan 65 yaş üstü vatandaşlardan Damla Çokmutlu isimli nine, "Korona salgını döneminde olduğumuz için belli saat aralıkları ile sokağa çıkabiliyoruz. Hatboyuna geldim ama çöpler toplanmamış. Keşke zamanında toplasaydılar. Sağlığımızı korumaya çalıştığımız bu günlerde temizlik konusunda daha titiz olunmalı diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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