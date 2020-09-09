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Dışı saray gibi içi virane

SİNOP HABERLERİ  | 09.09.2020 20:05 | Son Güncelleme

Sinop’ta restore edilen asırlık tarihi binanın içi adeta bir viraneyi andırıyor.

Sinop’ta restore edilen asırlık tarihi binanın içi adeta bir viraneyi andırıyor. Ev sahibi, binanın içinin yapılması için yetkililerden yardım istiyor.
Yeni Mahalle Kuruçeşme Sokak mevkisinde dışı restore edilen asırlık tarihi binanın içi adeta bir viraneyi andırıyor. Yaklaşık bir yıl önce Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından dış restorasyonu yapılan binanın içinin yapılması için bakanlık tarafından 10 sene zaman verilmesi üzerine ev sahibi Salih Gelebek (79) yetkililere seslenerek yardım istedi. Yıllardır evi restore etmek için uğraştığını dile getiren Gelebek, ”Bu ev baba malıydı. Babam öldüğünde veresiyeleri vardı, oralardan paraları tahsil ederek evin tapusunu aldım. Evin bahçesi 100 metrekare. Bu bahçe Sinop Belediyesinin idi. Belediye encümen kararı ile bu bahçeyi satın aldım. Evi müzelik yaptılar. Bu evi restore ettirmek için 10 senedir uğraşıyorum. Evin dışını restore ettiler ama içini yapmadılar. Bakanlıktan evin içini 10 sene sonra yapılabileceğine dair yazı geldi. Binayı içinin projesine uygun olarak yapmak gerekiyormuş, bu da benim bütçemi aşıyor çok yüksek bir meblağ tutuyor" dedi.

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