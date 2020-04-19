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DİSİDER’den ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 19.04.2020 13:49 | Son Güncelleme

Diyarbakır Siirtliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİSİDER) ile Siirt Vakfı Diyarbakır Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.DİSİDER Başkanı Adnan Öktüren, geçtiğimiz yıl Ramazan ayında 3 bin kişiye iftar verdiklerini, bu yıl korona virüs nedeni ile iftar çadırı açmayacaklarını kaydetti.

DİSİDER’den ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Diyarbakır Siirtliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİSİDER) ile Siirt Vakfı Diyarbakır Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.
DİSİDER Başkanı Adnan Öktüren, geçtiğimiz yıl Ramazan ayında 3 bin kişiye iftar verdiklerini, bu yıl korona virüs nedeni ile iftar çadırı açmayacaklarını kaydetti. Öktüren, “Bu nedenle bu yılki yardımların tamamını gıda kolisi şeklinde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Yaklaşık 3 bin adet olarak planladığımız gıda kolilerinin dağıtımına başlamış bulunmaktayız. Dernek üyelerimizin, yakın çevrelerindeki ihtiyaç sahiplerini tespit ederek adlarını yazdırmaları halinde yardımlar söz konusu ailelere ulaştırılacaktır. Her yıl olduğu gibi maddi manevi olanaklarını seferber ederek hayır işlerinde elinden gelen bütün gayretleri gösteren dernek yönetimimize teşekkür ederim. Dernek olarak, önümüzdeki süreçte de ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik yardım çalışmalarımız çok yönlü olarak devam edecek” dedi.

DİSİDER’den ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

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