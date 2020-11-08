YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Disipline sevk edilen İYİ Partili Özdağ, savunmasını cuma günü yazılı verecek

Disipline sevk edilen İYİ Partili Özdağ, savunmasını cuma günü yazılı verecek

ANKARA HABERLERİ  | 08.11.2020 13:55 | Son Güncelleme

Disipline sevk edilen İYİ Partili Özdağ, savunmasını cuma günü yazılı verecek

ESİN IŞIK - İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle parti Disiplin Kurulunca istenen savunmasını cuma günü yazılı verecek.

Özdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili çarşamba veya perşembe günü duruma göre açıklama yapacağını belirterek, "Savunmamı da cuma günü yazılı olarak vereceğim." dedi.

Özdağ, Twitter hesabından yaptığı ancak sonra sildiği, "Merak ediyorum. 10 gün önce Giresun'da lokantada FETÖ'nün adliye imamı olmakla suçlanan, davası devam eden avukat ile bütün il protokolünün oturduğu masanın karşısında yemek yiyen Genel Başkan Yardımcısı'nı da disipline verecekler mi?" paylaşımına ilişkin, "Bir arkadaşım rica etti onun için sildim. Fikrimin arkasındayım, fikrimi değiştirmiş değilim." değerlendirmesinde bulundu.

- Disiplin süreci

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özdağ'ın Kavuncu hakkındaki "FETÖ'cü" iddialarının ardından parti teşkilatlarından iletilen ihraç taleplerine yönelik dilekçeleri değerlendirerek, İstanbul milletvekilini Disiplin Kuruluna sevk etmişti.

Bu gelişmenin ardından Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve Meclis Disiplin Kurulundan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu toplanarak, Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşmüş, iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınmasına karar vermişti.

Tüzüğe göre, Özdağ'ın tebliğin kendisine ulaşmasının ardından 7 gün içerisinde yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü cevap vermesi gerekiyor.

Kurul, savunmaya göre tekrar toplanarak, Özdağ hakkındaki kararını verecek.

Ümit Özdağ yaptığı bir açıklamada, disipline sevk edilmesine neden olan konunun, "bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı'nın Kazakistan'da FETÖ tarafından kurulan bir sivil toplum örgütünün başkan yardımcılığı konusuna açıklık getirmesini istemesi" olduğunu ifade etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlarBulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’a sponsor desteği
Kayserispor’a sponsor desteği
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Çanakkale'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 2 kişi öldü
Çanakkale'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 2 kişi öldü
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Söke Belediyesi deprem ve afetlere karşı hazırlık çalışması başlattı
Söke Belediyesi deprem ve afetlere karşı hazırlık çalışması başlattı

Ankara Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

İmsak
05:53
Sabah
07:19
Öğle
12:37
İkindi
15:21
Akşam
17:46
Yatsı
19:06

Ankara Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Büyük Mithatpaşa Eczanesi
Cankaya
Ceylin Eczanesi
Cankaya
Osman Coşkun Eczanesi
Cankaya
Öveçler Yaşam Eczanesi
Cankaya
Taurus Avm Eczanesi
Cankaya
Ümitköy Eczanesi
Cankaya
Yeni Çınar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Güneşevler Parkı'na Büyük İlgi
Güneşevler Parkı'na Büyük İlgi
Baskına giden polise oral seks teklifi
Baskına giden polise oral seks teklifi
Anne at, otomobilin çarptığı tayın başından bir an olsun ayrılmadı
Anne at, otomobilin çarptığı tayın başından bir an olsun ayrılmadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.