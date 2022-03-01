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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

01.03.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Annesinin köyü Kayaönü'ne giden Kaymakcı, kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Kaymakam Ahmet Ferhat Özen'i ziyaret eden Kaymakcı, ardından Tosya Belediyesine geçti. Kaymakcı, Başkan Volkan Kavaklıgil'den ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakcı, AA muhabirine, Kayaönü köyünde vatandaşlarla bir araya geldiğini, yangında evi zarar gören aileyi de ziyaret ettiğini söyledi.

Çocukluğunda bölgenin tamamen yeşil olduğunu anlatan Kaymakcı, şöyle konuştu:

"Şimdi bakıyorum, ağaçtan çok beton var. Bazı maden firmalarının çalışmaları vardı köyümüzü rahatsız edecek şekilde, onlar durduruldu. Umarız bundan sonra çok daha akıllı, temiz enerji yatırımları yapılır. Bölgeyle ilgili su konusu da gayet iyi ilerliyor. Burası güzel bir köy. Tekrar çocukluk anılarımı hatırlamak benim için çok güzel bir duyguydu."

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