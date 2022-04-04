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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland'la bir araya geldi

04.04.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland'la bir araya geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland'la Dışişleri Bakanlığında görüştü.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Nuland, Ankara temasları kapsamında Önal'la bir araya geldi.

Nuland'ı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da kısa bir süre kabul etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nuland'ın bölgesel güvenlik ve ekonomi konularıyla ilgili ikili ilişkileri görüşmek üzere 2-9 Nisan'da Fransa, Türkiye, Yunanistan, Almanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret edeceği bildirilmişti.

Ziyaret sırasında Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Ilan Goldenberg ve Müsteşar Yardımcısı Erika Olson'ın Nuland'a eşlik edeceği, Türkiye ziyaretine ayrıca Dışişleri Müsteşar Yardımcıları Karen Sasahara ve Jennifer Gavito'nun katılacağı belirtilmişti.

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